Bu açıklama sonrasında döviz piyasasında meydana gelen geri çekilme sonrası kurlarda önemli düşüşler yaşandı. Son dakika döviz kurları verilerine göre 11 Şubat 2021 Perşembe günü dolar kuru 7,06 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,07 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,57 TL'den işleme alınıyor. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini ise bugün 9,79 TL'de bulunuyor.

11 ŞUBAT 2021 DÖVİZ KURLARI

İngiliz Sterlini 9,78 TL

Amerikan Doları 7,06 TL

Euro 8,56 TL