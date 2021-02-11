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    • Ekonomi
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    • 11.02.2021 09:56
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    kaç TL? Dolar, ve sterlin kuru ne kadar oldu? 11 Şubat canlı döviz kurları

    Haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar döviz kurlarındaki son gelişmeleri, , ve sterlin alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Birikimlerini dolar veya euro alarak değerlendiren vatandaşlar, nı araştırıyor. Ağbal'ın açıklamalarının ardından döviz piyasasında meydana gelen geri çekilme sonrası kurlarda önemli düşüşler yaşandı. Peki, 11 Şubat Perşembe en son ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu?

    Birikimlerini dolar veya euro alarak değerlendiren vatandaşlar, canlı dolar fiyatlarını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde MB Şubat ayı faiz kararı öncesi açıklamalarda bulunan Ağbal, faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.

    Bu açıklama sonrasında döviz piyasasında meydana gelen geri çekilme sonrası kurlarda önemli düşüşler yaşandı. Son dakika döviz kurları verilerine göre 11 Şubat 2021 Perşembe günü dolar kuru 7,06 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,07 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,57 TL'den işleme alınıyor. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini ise bugün 9,79 TL'de bulunuyor.

    11 ŞUBAT 2021 DÖVİZ KURLARI

    İngiliz Sterlini 9,78 TL
    Amerikan Doları 7,06 TL
    Euro 8,56 TL



    İsviçre Frangı 7,95 TL
    Japon Yeni 0,06 TL
    Suudi Arabistan Riyali 1,88 TL
    Norveç Kronu 0,83 TL
        Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? 11 Şubat canlı döviz kurları