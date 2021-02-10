Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2021 14:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 14:25
    ABONE OL

    değerinde fırsat! Bankalardan lere düşük faizli kredi müjdesi 2021! Ziraat, , ...

    Bankalar 2021 yılında da ler için özel ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenmeye devam ediyor. Bu özel şartları bulunan krediden yararlanacak olan vatandaşlar için, evde bakım maaşı veya engelli aylığı alıyor olması gerekmektedir. Bankaların sağladığı bu kredi olanağı sayesinde engelli vatandaşlar nakit ihtiyacını kolaylıkla giderebiliyor. Bu bankalar arasında , , , , , bulunuyor. hakkında merak edilen tüm detayları sizler için haberimizde derledik. Peki, hangisi? Engelli ihtiyaç kredisinin başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Altın değerinde fırsat! 2021 Engelli ihtiyaç kredisi veren bankalar!

    Devlet bankları ve özel bankalar 2021 yılında da engelliler için özel ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenmeye devam ediyor. Bu özel şartları bulunan krediden yararlanacak olan vatandaşlar için, evde bakım maaşı veya engelli aylığı alıyor olması gerekmektedir. Bankaların sağladığı bu kredi olanağı sayesinde engelli vatandaşlar nakit ihtiyacını kolaylıkla giderebiliyor. Bu krediler için merak edilen tüm detayları sizler için haberimizde derledik. Peki, Engelli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangisi? Engelli ihtiyaç kredisinin başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    ENGELLİ MAAŞINA KREDİ VEREN BANKALARIN LİSTESİ!

    Birçok banka engelli kredisi vermektedir buna karşılık engelli ihtiyaç kredisi her zaman bankalar tarafından verilmemekte bazı durumlar karşılığında ihtiyaç kredisi sağlanmaktadır. Bu durumlarda engelli maaşına kredi veren bankalar 2021 listesi aşağıda sizin için sıralanmıştır;

    * Aktifbank engelli kredileri

    * Ziraat Bankası engelli kredileri

    * AbarakaTÜRK engelli kredileri

    * Akbank engelli kredileri

    * Denizbank engelli kredileri

    * PTT engelli kredileri

    * Vakıfbank engelli kredileri

    * Yapı kredi engelli kredileri

    * Halkbank engelli kredileri

    * Garanti Bankası engelli kredileri

    Yukarıda listelenmiş olan bankalar engellilere kredi veren bankalar 2021 bankalarıdır. 2021 engelli maaşına kredi veren bankalar her engelli vatandaşa kredi verdiği anlamına gelmemektedir. Bankalar gerekli incelemeler sonucunda olumlu ya da olumsuz sonucu size iletecektir. Bankalar genellikle sizlerin yanında olmak istemektedir ama bazı durumlarda size kredi imkanı sağlayamamaktadırlar.

    ENGELLİ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

    Engellilerin kredi çekebilmeleri içinde birtakım şartlar bulunmaktadır diğer vatandaşların kredi çekerken sağlaması gereken şartları genel olarak engelli vatandaşlarımızda sağlamalılardır. Engelli maaşı ile kredi alabilmek için gerekli şartlar;

    * Engelli bireyin 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır,

    * Düzenli olarak aldığı maaşın belgelenmesi,

    * Engelli bireyin kredi notunun kredi çekmek için yeterli olması,

    * Engelli maaşında haciz olmaması gerekmekte,

    * Bazı bankalar bazı durumlarda kefil isteyebilmekte.

    * Bazı durumlarda ise bankalar teminat isteyebilmekte.

    ENGELLİ KREDİSİ GEREKLİ BELGELER?

    Bankaya kredi çekmek için gittiğinizde sizden istenilebilecek belgeler;

    * Engelli vatandaşımızın kimliği (orada fotokopisi çekilecektir zaten bir daha fotokopi çektirmenize gerek yok)

    * Engelli vatandaşımızın engelli olduğunu gösteren sağlık belgesi,

    * Engelli maaşının olduğunu ispatlamak için gelir belgesi,

    * Sizden kefil isteniliyorsa, kefilin gelir belgesi,

    * Engelli vatandaşımızın ikametgah belgesi ve istenilmesi durumunda üzerine olan ev faturaları.

    PTT ENGELLİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2021

    Diğer bankalardan engelli vatandaşlarımız kredi çekebilmek için 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. PTT ise bu sınırı 84 olarak belirlemiş olup 18 ile 84 yaş arasında bulunan bütün engelli vatandaşlar PTT engelli kredisi başvurusunda bulunabilir. Engelli maaşına sahip olanlar PTT şubelerine giderek PTT engelli kredisi düşük faiz oranı imkanı ile kredi sahibi olabilir. PTT şubesine gitmeden, PTT'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile de PTT'den kredi alabilir. PTT ile anlaşmalı olup kredi başvurusu yapabileceğiniz diğer bankalar;

    * TEB,

    * Burgan Bank,

    * ING

    * Aktifbank

    * Denizbank

    Bu bankalara gidip PTT için başvuruda bulunabilirsiniz PTT bu bankalar ile anlaşmalıdır. PTT'den özürlü maaşı alanlar kredi çekebilir mi, PTT engelliye kredi veriyor mu sorularının arttığı bu dönemde bu sorunun cevabı ortaya çıkmış oluyor.

    ZİRAAT BANKASI ENGELLİ KREDİSİ

    Ziraat Bankası'nın engelli ihtiyaç kredisi ile engelli kişiler rahatlıkla kredi çekebilmektedir. 60 aya varan Ziraat Bankası engelli kredisi için şubelerden bizzat başvuru yapılmaktadır. İstenilen evrak ve belgeler bankaya giderek engelli kredi başvuru formu doldurulmalı ve işlem sonucu beklenmelidir. Kısa bir sürede olumlu veya olumsuz olduğu başvuruda bulunan bireye bildirilir.

    Ziraat bakasının düşük faizli engelli kredisi özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

    * Kredi için en son 60 ay vade imkânı verir,

    * Bankacılık işlemlerinde engelli kredisi alanlara indirimler verir.

    * Bireysel Emeklilik planları da kredi ile beraber kişiye sunulur, bu plan isteğe bağlı olarak aile fertlerini de kapsayabilir.

    * Sigorta hakkında indirimler yapılabilir.

    Ziraat Bankası engelli kredisi başvurusu için gereken şartlar şöyle sıralanmaktadır:

    * Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin düzenli bir gelirlerinin olması ve bunu beyan edebiliyor olması,

    * Kişinin en az 6 ay sigortaya kayıtlı olması,

    * Hibe için başvuruda bulunacak olan kişilerin iş yerlerine ait girişimcilik sertifikasının bulunması,

    * Kişiye ait banka kredi notlarının yüksek olması,

    * Hibe için başvuruda bulunacak olan engelli kişilerin açacakları iş yerleri için ikametlerinin bulunması,

    * Kişiye ait mevcut icra takiplerinin bulunmaması,

    Hibe alacak kişilerin proje ve belgelerinin bulunuyor olması gerekmektedir.

        2021 AKTİFBANK ENGELLİ KREDİSİ

        Bahsettiğimiz gibi bu banka PTT ile anlaşmalıdır ve engelliler için belirlemiş olduğu faiz oranı %1,80 ile kredi imkanı sağlamaktadır. Engelli vatandaşlar bu bankadan en fazla 40 bin TL kredi alabilmektedir, başvuruları ise internet üzerinden rahatlıkla yapabilmektesiniz.

        2021 DENİZBANK ENGELLİ KREDİSİ NASIL ALINIR?

        Engelsiz Bankacılık hizmetinde bulunan Denizbank bu hizmeti ile diğer bankalara önderlik etmektedir. Bunun yanında engellilere kredi tutarını 36 bin TL olarak seçmiştir ve Denizbank engelli kredi faiz oranı %1,56 şeklindedir. Bu krediden faydalanmak isteyenler 60 aya kadar vade seçenekleri ile kredilerini çekebilmektedirler.

        GARANTİ BANKASI ENGELLİ KREDİSİ

        Garanti Bankası engelli ihtiyaç kredisi ile engelli müşterilerine düşük faiz oranları kolaylıkla kredi imkanı sunmaktadır. Garanti Bankası'ndan engelli kredisi çekmek isteyen kişilerden istenilen en önemli şart bankaya verilecek olan teminattır. Engelli ihtiyaç kredisi başvurusunda teminat olarak engelli maaşı gösterilmektedir. Engelli ihtiyaç kredisi başvurunda bulunmak için en yakın Garanti Bankası şubesinden bizzat bilgi alarak başvuru yapılabilmektedir.

        Kredi başvurusu için banka tarafından istenilen belgeler şunlardır:

        Sağlık kurumları tarafından onaylanmış engel durumunu gösterir raporun aslı ve nüshası,

        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak onaylı sigorta hizmet dökümü,

        Maaş bordrosu veya gelir durumunu gösterir imzalı belge,

        İkametgâh belgesi,

        T.C. kimlik kartı aslı ve fotokopisi,

        Kişinin nüfus kayıt örneği belgeleri gerekmektedir.

        Ayrıca Garanti Bankası "Engelli Dostu Bankacılık" sloganı ile engelli müşterilerin şube ve Paramatiklerden hizmet alabilmesini kolaylaştıran ve hem fiziksel hem de finansal özgürlüklerine katkıda bulunan çalışmalar yürütmektedir. Garanti'nin, engelli müşterilere daha iyi hizmet sunmak için geliştirdiği web-tabanlı İşaret Dili eğitimi ile 2018 yılı sonunda on binden fazla çalışan işaret dili eğitimi almıştır. Garanti Bankası 5.210 adet engelli dostu Paramatik ile hizmeti de sunmuştur. Görme engelli müşteriler için Paramatiklerin erişilebilirliği artırılarak kredi ve kredi kartı borç ödemelerinin görme engelliler için hazırlanan menüden yapılabilmesi sağlanmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Altın değerinde fırsat! Bankalardan engellilere düşük faizli kredi müjdesi 2021! Ziraat, Denizbank, Vakıfbank...