ENGELLİ MAAŞINA KREDİ VEREN BANKALARIN LİSTESİ!

Birçok banka engelli kredisi vermektedir buna karşılık engelli ihtiyaç kredisi her zaman bankalar tarafından verilmemekte bazı durumlar karşılığında ihtiyaç kredisi sağlanmaktadır. Bu durumlarda engelli maaşına kredi veren bankalar 2021 listesi aşağıda sizin için sıralanmıştır;

* Aktifbank engelli kredileri

* Ziraat Bankası engelli kredileri

* AbarakaTÜRK engelli kredileri

* Akbank engelli kredileri

* Denizbank engelli kredileri

* PTT engelli kredileri

* Vakıfbank engelli kredileri

* Yapı kredi engelli kredileri

* Halkbank engelli kredileri

* Garanti Bankası engelli kredileri

Yukarıda listelenmiş olan bankalar engellilere kredi veren bankalar 2021 bankalarıdır. 2021 engelli maaşına kredi veren bankalar her engelli vatandaşa kredi verdiği anlamına gelmemektedir. Bankalar gerekli incelemeler sonucunda olumlu ya da olumsuz sonucu size iletecektir. Bankalar genellikle sizlerin yanında olmak istemektedir ama bazı durumlarda size kredi imkanı sağlayamamaktadırlar.

ENGELLİ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Engellilerin kredi çekebilmeleri içinde birtakım şartlar bulunmaktadır diğer vatandaşların kredi çekerken sağlaması gereken şartları genel olarak engelli vatandaşlarımızda sağlamalılardır. Engelli maaşı ile kredi alabilmek için gerekli şartlar;

* Engelli bireyin 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır,

* Düzenli olarak aldığı maaşın belgelenmesi,

* Engelli bireyin kredi notunun kredi çekmek için yeterli olması,

* Engelli maaşında haciz olmaması gerekmekte,

* Bazı bankalar bazı durumlarda kefil isteyebilmekte.

* Bazı durumlarda ise bankalar teminat isteyebilmekte.

ENGELLİ KREDİSİ GEREKLİ BELGELER?

Bankaya kredi çekmek için gittiğinizde sizden istenilebilecek belgeler;

* Engelli vatandaşımızın kimliği (orada fotokopisi çekilecektir zaten bir daha fotokopi çektirmenize gerek yok)

* Engelli vatandaşımızın engelli olduğunu gösteren sağlık belgesi,

* Engelli maaşının olduğunu ispatlamak için gelir belgesi,

* Sizden kefil isteniliyorsa, kefilin gelir belgesi,

* Engelli vatandaşımızın ikametgah belgesi ve istenilmesi durumunda üzerine olan ev faturaları.

PTT ENGELLİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2021

Diğer bankalardan engelli vatandaşlarımız kredi çekebilmek için 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. PTT ise bu sınırı 84 olarak belirlemiş olup 18 ile 84 yaş arasında bulunan bütün engelli vatandaşlar PTT engelli kredisi başvurusunda bulunabilir. Engelli maaşına sahip olanlar PTT şubelerine giderek PTT engelli kredisi düşük faiz oranı imkanı ile kredi sahibi olabilir. PTT şubesine gitmeden, PTT'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile de PTT'den kredi alabilir. PTT ile anlaşmalı olup kredi başvurusu yapabileceğiniz diğer bankalar;

* TEB,

* Burgan Bank,

* ING

* Aktifbank

* Denizbank

Bu bankalara gidip PTT için başvuruda bulunabilirsiniz PTT bu bankalar ile anlaşmalıdır. PTT'den özürlü maaşı alanlar kredi çekebilir mi, PTT engelliye kredi veriyor mu sorularının arttığı bu dönemde bu sorunun cevabı ortaya çıkmış oluyor.