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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 13:29
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    • 10.02.2021 13:29
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    Borsa günün ilk yarısında yükseldi! BJKAS hisse, ve fiyatları ne kadar oldu?

    haftanın üçüncü işlem gününde yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kazanarak 1.551,01 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile madencilik oldu. Peki, BJKAS hisse, ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Şubat BIST 100 son durum!

    AA
    Borsada güçlü yükseliş! BJKAS hisse, Uluun hisse...

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kazanarak 1.551,01 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,96 puan artışla 1.551,01 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile madencilik oldu.

        Analistler, piyasaların ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklandığını belirtti.

        Öğleden sonra ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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        Haberler Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi! BJKAS hisse, Uluun hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu?