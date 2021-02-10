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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 10:23
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    • 10.02.2021 10:23
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    1460 TL alacak olan vatandaşlar sevinçten havalara uçtu! Eğer bu şartları sağlıyorsanız 'den anında alırsınız

    Eğer bu şartları sağlıyorsanız 'den anında alırsınız... Başkalarından parasal ve manevi destek almaksızın hayatını devam ettiremeyen, yalnız başına lüzumlarını gideremeyen bireylerin bakımını üstlenenler, devlet tarafından ödenen bakım aylığını alabilirler. Siz de evde bakım aylığı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Evde bakım aylığı alabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu bulunan bir kişiye bakıyor olmak gerekir. Bununla birlikte, engelli kişinin raporunda ağır engelli bölümünün de işaretlenmiş olması şarttır. Hastaların engel oranına ise hastanelerdeki heyet karar verir.

    takvim.com.tr
    1460 TL alacak olan vatandaşlar sevinçten havalara uçtu!

    1460 TL alacak olan vatandaşlar sevinçten havalara uçtu! Evde engelli raporuna sahip hastası olanlar, bakım parası almak için başvuru yapabilmektedir. Evde bakım aylığı almak için şartlar nelerdir? Evde bakım aylığı başvurusu nasıl yapılır? Peki, kimler devletin sağladığı evde bakım aylığı desteğini alabilir? Evde bakım aylığının yanında, engelli olan kişi yaşlı ise yaşlı aylığı da alınabilir. Ancak yaşlı aylığı almak için de belirli şartların oluşması gerekir. Yaşlı olmasından dolayı sigortalı bir işte çalışamayanlar ve geliri olmayanlara verilen aylık, 65 yaş aylığıdır. Evde bakım aylığının yatıp yatmadığını öğrenmek için online sorgulama yapabilirsiniz. Sorgulama için e-Devlet sistemindeki Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz.

    EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR? KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım aylığı alabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu bulunan bir kişiye bakıyor olmak gerekir. Bununla birlikte, engelli kişinin raporunda ağır engelli bölümünün de işaretlenmiş olması şarttır. Hastaların engel oranına ise hastanelerdeki heyet karar verir. Evde bakım aylığı hakkında bilinmesi gereken en önemli nokta, bu aylığın hastalara, yaşlılara veya muhtaçlara değil, onların bakımını üstlenen kişilere veriliyor olmasıdır. Evde bakım aylığı için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerine yapılır.

    Evde bakım aylığının yanında, engelli olan kişi yaşlı ise yaşlı aylığı da alınabilir. Ancak yaşlı aylığı almak için de belirli şartların oluşması gerekir. Yaşlı olmasından dolayı sigortalı bir işte çalışamayanlar ve geliri olmayanlara verilen aylık, 65 yaş aylığıdır.

        EVDE BAKIM AYLIĞI ALMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı almak isteyen kişilerin, gerekli şartları taşıması ve bu aylığı almak için bakanlığın il müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Başvuru aşamaları şunları içerir:

        İlk olarak valilikten ya da kaymakamlığa bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden, evde bakım aylığı için başvuru formu temin edilir. Alınan bu başvuru formu eksiksiz biçimde doldurulmalıdır.

        İl veya ilçe idare kuruluna giderek, muhtaçlık belgesi alınır.

        Evde bakım aylığı için temin edilen tüm belgeler, SGK'nın Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilir.

        SGK'daki ilgili memurlar, belgeleri inceler ve evde bakım aylığı almak için uygun olup olmadığınıza karar verir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

        Engelli raporu bulunan kişilerin bakımını üstlenen herkese evde bakım parası ödenmeyebilir. Çünkü evde bakım maaşını almaya hak kazanmak için belirli şartlar vardır. Bunlar:

        Evde bakım sunulan kişinin engelli raporu bulunmalı ve engellilik oranı en az yüzde 50 olmalıdır.

        Engelli raporunda, hastanın ağır engelli olduğu belirtilmelidir.

        Engelli raporu olan kişinin, başkasının yardımı ve desteği olmadan yaşamını idame ettiremeyecek düzeyde olması şarttır (tuvalete gitme, ilaçları kullanma, giyinme-soyunma, merdivenlerden inme-çıkma gibi eylemler).

        Evde bakım sunan kişi ile engelli raporu olan hasta, aynı yerde ikamet ediyor olmalıdır.

        Evde bakım aylığına başvuran kişinin emekli maaşı veya yaşlı aylığı alıyor olması, başvuruya engel değildir. Ancak, ailenin aylık gelirler toplamı kişi sayısına bölündüğünde ortaya çıkan sayı, asgari ücretin 2/3'ünden fazla ise evde bakım aylığı bağlanamaz. Aile üyeleri arasında üniversite veya lise öğrencileri bulunuyorsa ve bu kişiler burs-kredi alıyorsa bunlar gelir hesaplamasına dahil edilmez.

        EVDE BAKIM ENGELLİ MAAŞI HESAPLARA NE ZAMAN YATIYOR?

        2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 şubat engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır. Bu yüzden 2021 Ocak engelli maaşları yattı mı sorusunun cevabı için aşağıdaki listeyi inceleyiniz. İşte engelli maaşları alma takvimi...

        Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
        Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
        Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.
        Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
        Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

            EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

            Evde bakım aylığının yatıp yatmadığını öğrenmek için online sorgulama yapabilirsiniz. Sorgulama için e-Devlet sistemindeki Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi 1460 TL alacak olan vatandaşlar sevinçten havalara uçtu! Eğer bu şartları sağlıyorsanız PTT'den anında alırsınız