EVDE BAKIM AYLIĞI ALMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı almak isteyen kişilerin, gerekli şartları taşıması ve bu aylığı almak için bakanlığın il müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Başvuru aşamaları şunları içerir:

İlk olarak valilikten ya da kaymakamlığa bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden, evde bakım aylığı için başvuru formu temin edilir. Alınan bu başvuru formu eksiksiz biçimde doldurulmalıdır.

İl veya ilçe idare kuruluna giderek, muhtaçlık belgesi alınır.

Evde bakım aylığı için temin edilen tüm belgeler, SGK'nın Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilir.

SGK'daki ilgili memurlar, belgeleri inceler ve evde bakım aylığı almak için uygun olup olmadığınıza karar verir.