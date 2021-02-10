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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 11:30
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    • 10.02.2021 11:30
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    7.000-10.000 ve 30.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! Belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar oldukça revaçta

    7.000-10.000 ve 30.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! Bankalardan kredi başvurusu yapmak eskiye nazaran daha kolay ve sıkıntısız olmaktadır. Dokümansız, imzasız SMS ile kredi veren bankalar listesi vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor. Kesintisiz kazanç kaynağı olduğunu kanıtlayamayan şahıslara kredi verilmez. Bu bağlamda; esnaf, çiftçi ve ücret bordrosuz çalışan bireyler kesintisiz çalıştıkları bankalardan kendi hesaplarını güvence göstererek kredi sürükleyebilirler. Bir çok banka 30.000 bin lira kadar 36 ay vadeli kredi olarak kredi imkânı sağlamaktadır. Peki belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar hangileridir?

    takvim.com.tr
    7.000-10.000 ve 30.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz!

    7.000-10.000 ve 30.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! Bankalar kredi prosedürlerinde büyük bir değişim yaptı. Özellikle gelir beyanına ve kefile dayanan kredi şartlarının yerini birçok bankada gelir belgesiz ve maaş bordrosuz olarak kredi imkanına bıraktı. SMS kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin TC kimlik numaranızdan kredi başvurusu detaylarınızı sorgulayacaktır. Kredi alabilirliğinizi ve kredi sonucunuzu denetledikten sonra size uygun limit onayı verilecektir. Eğer bankalarda bir icralık durumunuz varsa banka kredi onayı vermeyecektir. Bu sebeple banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra bazı bankalarda da şubelere gitmeden kredinizi kullanabilirsiniz.

    Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

    Bankalar gelir belgesiz kredi başvurusunda özellikle Findeks notuna ve kredi siciline dikkat eder. Bu bağlamda dijital bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle birlikte müşteriler birçok belgeyi sunmalarına gerek kalmadan kredi sahibi olabilirler.

    Akbank: Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden ya da Akbank'ın resmi web sitesine girerek KKB puanları iyi durumda olan müşteriler 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi çekebiliyorlar.

    ING Bank: ING Bank mini kredi kapsamında maksimum 5.000 TL'ye varan krediyi müşteriler gelir belgesiz olarak alabiliyorlar.

    Garanti Bankası: "Garanti Bankası İlk Kredim" kapsamında 36 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanından yararlanılabilir. Bu avantajdan yararlanmak için; sicilin temiz olması, ihtiyaç, konut veya araç kredisinin çekilmemiş olması ve kredi kartı borcunun olmaması gerekir.

        Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin gelir belgesini beyan etmeden kredi çekebilmek için bankaya kefil göstermesi gerekiyordu. Kefil şartının yanında kira geliri, mevduat geliri gibi ek gelir kalemleri de bazı bankalar tarafından isteniyordu. Ancak bankaların mobil bankacılık uygulamalarına başvuruda bulunarak kolaylıkla kredi talebinizi hiçbir kefil, ipotek teminat etmeden; gelir belgesi ve maaş bordrosu olmadan iletebilirsiniz.

        Gelir belgesiz kredi almak için ilk adımda kredi notunuzun yüksek olması ya da en azından riskli olarak tanımlanan grup içerisinde yer almaması gerekir. Mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden kredi başvurusunun yapılmasının ardından resmi kanallar üzerinden şahsınıza ait incelemeler yapılır. İncelemelerin ardından şartlara uygun olan kişilere belirlenen vade ve faiz oranlarında kredi verilir.

        Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin gelir belgesini beyan etmeden kredi çekebilmek için bankaya kefil göstermesi gerekiyordu. Kefil şartının yanında kira geliri, mevduat geliri gibi ek gelir kalemleri de bazı bankalar tarafından isteniyordu. Ancak bankaların mobil bankacılık uygulamalarına başvuruda bulunarak kolaylıkla kredi talebinizi hiçbir kefil, ipotek teminat etmeden; gelir belgesi ve maaş bordrosu olmadan iletebilirsiniz.

            Gelir belgesiz kredi almak için ilk adımda kredi notunuzun yüksek olması ya da en azından riskli olarak tanımlanan grup içerisinde yer almaması gerekir. Mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden kredi başvurusunun yapılmasının ardından resmi kanallar üzerinden şahsınıza ait incelemeler yapılır. İncelemelerin ardından şartlara uygun olan kişilere belirlenen vade ve faiz oranlarında kredi verilir.
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            Haberler Ekonomi 7.000-10.000 ve 30.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! Belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar oldukça revaçta