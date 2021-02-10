7.000-10.000 ve 30.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! Belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar oldukça revaçta

7.000-10.000 ve 30.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! Bankalar kredi prosedürlerinde büyük bir değişim yaptı. Özellikle gelir beyanına ve kefile dayanan kredi şartlarının yerini birçok bankada gelir belgesiz ve maaş bordrosuz olarak kredi imkanına bıraktı. SMS kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin TC kimlik numaranızdan kredi başvurusu detaylarınızı sorgulayacaktır. Kredi alabilirliğinizi ve kredi sonucunuzu denetledikten sonra size uygun limit onayı verilecektir. Eğer bankalarda bir icralık durumunuz varsa banka kredi onayı vermeyecektir. Bu sebeple banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra bazı bankalarda da şubelere gitmeden kredinizi kullanabilirsiniz.
Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Bankalar gelir belgesiz kredi başvurusunda özellikle Findeks notuna ve kredi siciline dikkat eder. Bu bağlamda dijital bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle birlikte müşteriler birçok belgeyi sunmalarına gerek kalmadan kredi sahibi olabilirler.
Akbank: Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden ya da Akbank'ın resmi web sitesine girerek KKB puanları iyi durumda olan müşteriler 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi çekebiliyorlar.
ING Bank: ING Bank mini kredi kapsamında maksimum 5.000 TL'ye varan krediyi müşteriler gelir belgesiz olarak alabiliyorlar.
Garanti Bankası: "Garanti Bankası İlk Kredim" kapsamında 36 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanından yararlanılabilir. Bu avantajdan yararlanmak için; sicilin temiz olması, ihtiyaç, konut veya araç kredisinin çekilmemiş olması ve kredi kartı borcunun olmaması gerekir.