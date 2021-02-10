7.000-10.000 ve 30.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! Belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar oldukça revaçta

7.000-10.000 ve 30.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! Bankalar kredi prosedürlerinde büyük bir değişim yaptı. Özellikle gelir beyanına ve kefile dayanan kredi şartlarının yerini birçok bankada gelir belgesiz ve maaş bordrosuz olarak kredi imkanına bıraktı. SMS kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin TC kimlik numaranızdan kredi başvurusu detaylarınızı sorgulayacaktır. Kredi alabilirliğinizi ve kredi sonucunuzu denetledikten sonra size uygun limit onayı verilecektir. Eğer bankalarda bir icralık durumunuz varsa banka kredi onayı vermeyecektir. Bu sebeple banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra bazı bankalarda da şubelere gitmeden kredinizi kullanabilirsiniz.