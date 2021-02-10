Baktığımızda bu dört ilçe birbirleriyle yarışır halde oldular. İstanbul ilçeleri için metrekare birim fiyatları ortalama 17 lira oldu. 100 metrekarelik bir evi tutmak istediğiniz zaman ortalama vereceğiniz rakam 1700 lira. Bu tüm İstanbul ilçeleri için verilmiş bir istatistik ama bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor." ifadelerini kullandı.

GEÇEN YILA KIYASLA KONUT KİRALARINDA YÜZDE 10.81 ARTIŞ VAR

Bazı bölgelerde oranların daha yüksek olduğundan söz eden Başaran, "Bin liraya oturmuş olduğunuz bir evde yüzde 10.81 artışla 100 lira gibi bir artış gözlendi. Enflasyon oranlarına göre paralellik gözüküyor. Bazı bölgelerde daha yüksek oranları görebiliyoruz. Genel ortalama yüzde 10.81 diyoruz ama İstanbul'da yüzde 23'lük artış gösteren yerler de var. Mesela Esenyurt, Bayrampaşa. O bölgelerde kira rakamları bir önceki senede düşük kaldı. Mal sahiplerinin enflasyon oranından yüksek oranda artış yaptığı istatistikler arasında var." dedi.