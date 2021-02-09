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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 11:31
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    • 09.02.2021 11:31
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    hisse fiyatı ne kadar oldu? nasıl alınır? Gübre fabrikaları kime aittir?

    'daki son durum piyasaları ve ekonomik verileri inceleyenler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle birçok yatırımcı tarafından hisse senetleri arama motorlarından aratılıyor. Gübretaş şirketi yaklaşık 70 yıllık bir geçmişe sahiptir ve aynı zamanda Borsada işlem gören ilk 15 şirketten biridir. Peki, Gübretaş şirketi kimin? nasıl alınır? Gübre fabrikaları kime aittir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Gübretaş hisse fiyatı ne kadar oldu?

    Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. GÜBRETAŞ, ülkenin tarımsal verimliliğini artırmak amacıyla 6 Kasım 1952'de kuruldu. Gübretaş, 6 Kasım 1952 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun tarım sektöründe verimliliğin artırılmasına yönelik kararıyla kurulmuştur. GÜBRETAŞ, 1953 yılında faaliyete geçen Gübre Fabrikaları Türkiye Anonim Şirketinin kısaltmasıdır. Şirket yaklaşık 70 yıllık bir geçmişe sahiptir ve aynı zamanda Borsada işlem gören ilk 15 şirketten biridir.

    TÜRKİYE'NİN İLK KİMYEVİ GÜBRE FABRİKASI

    1954 yılında Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikasını kuran şirket, 1961 yılında İzmit'te ikinci fabrikasını açtı ve bu fabrikada yıllık Yarımca üretim kapasitesi 100.000 tona ulaştı. 1968'de NSP'den daha yüksek olan TSP gübresini üretmeye başladı. 69 yıllık bir ürün olan GÜBRETAŞ, hizmetlerine ve yatırımlarına katma değer yaratarak büyüyor. 2008 yılında Razi, "Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük sanayi yatırımı" petrokimya girişimi ile tarım sektöründe şirket olarak önemli uluslararası başarılara imza attı.

    GÜBRETAŞ'IN SAHİBİ KİMDİR?

    Şirketin yüzde 25'i borsada işlem görmekte olup kalan yüzde 75'i Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine aittir. Şirketin yönetim kurulu başkanı Fahrettin Poyraz'dır.



    GÜBRETAŞ HİSSE SENEDİ NASIL ALINIR?

    Hisse senedi satın alabilmek için yatırımcıların önce işlem yapmak istedikleri bir bankadan yatırım hesabı açmaları, yatırım hesabına para yatırmaları ve ardından Gübretaş hisse senedi için bankaya alım emri vermeleri gerekir.

        GÜBRETAŞ MADENİNDE ALTIN REZERVİ BULUNMUŞTU

        Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilmişti.

        GÜBRETAŞ HİSSE FİYATLARI NE KADAR?

        9 Şubat Salı günü itibariyle şirketin hisse değerleri ise şöyle:
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        Haberler Ekonomi Gübretaş hisse fiyatı ne kadar oldu? Gübretaş hisse senedi nasıl alınır? Gübre fabrikaları kime aittir?