TÜRKİYE'NİN İLK KİMYEVİ GÜBRE FABRİKASI



1954 yılında Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikasını kuran şirket, 1961 yılında İzmit'te ikinci fabrikasını açtı ve bu fabrikada yıllık Yarımca üretim kapasitesi 100.000 tona ulaştı. 1968'de NSP'den daha yüksek olan TSP gübresini üretmeye başladı. 69 yıllık bir ürün olan GÜBRETAŞ, hizmetlerine ve yatırımlarına katma değer yaratarak büyüyor. 2008 yılında Razi, "Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük sanayi yatırımı" petrokimya girişimi ile tarım sektöründe şirket olarak önemli uluslararası başarılara imza attı.



GÜBRETAŞ'IN SAHİBİ KİMDİR?

Şirketin yüzde 25'i borsada işlem görmekte olup kalan yüzde 75'i Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine aittir. Şirketin yönetim kurulu başkanı Fahrettin Poyraz'dır.