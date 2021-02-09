Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde tüm zamanların rekorunu kıran Gram altın 500 lira seviyesinin üstünü görmüştü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte Gram altın 405 lira seviyesine kadar geriledi. İstanbul kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı geçtiğimiz haftayı 405 lira seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları 417 liradan günü tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı haftanın ilk işlem gününü yüzde 2,96 artışla 417,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.772,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,96 yükselişle 417,70 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 9 ŞUBAT 2021 SALI
9 Şubat 2021 anlık ve güncel altın fiyatları bilgisine göre; bugün gram altın 419 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 683 liradan işlem görmektedir.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 382,00
SATIŞ: 385,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.834,00
SATIŞ: 2.764,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.778,00
SATIŞ: 2.820,00