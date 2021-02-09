2020 yılında dip noktasını gören kredi faiz oranları yılın son çeyreğinde başlayan yükseliş eğilimi ile beraber 2021 yılına rekor yükselişle giriş yaptı. Bu anlamda Merkez Bankası faiz arttırımı sonrasında konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları bankalar tarafından revize edildi. Bu anlamda vatandaşlar kredi faiz oranları için araştırmalarını derinleştiriyor. Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Peki en uygun kredi ve faiz hangi bankada? Finans, Ziraat, TEB, İNG, Garanti...
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası Konut Kredisi: Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi şeklinde verilen kredilerden en çok alınan krediler şunlar:
Konut kredisi: 1.52
Sıfır Konut Kredisi: 1.42
Ziraat Bankası Tüketici Kredisi: Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor. Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Ürün Paketi olarak veriliyor. En çok kullanılan tüketici kredisi oranı ise;
Tüketici kredisi: 1.68
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi: Diğer taşıt kredisi ürün paketi, kaskolu, kaskosuz ve taşıt ürün paketi olarak farklı kategorilerde verilerek oranları değişiyor.
Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64
Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66
Ziraat Bankası'nın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Kredi Hesaplama" başlığı altında yer alıyor.
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.40