MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ İLE AÇIKLANDI: KREDİ FAİZ ORANLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Merkez Bankası beklenti anketi rakamları Ocak 20210 raporu yayımlandı. Yayımlanan raporda Merkez Bankası faiz beklentisi BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı için yüzde 17.09 olarak açıklanmıştı. Söz konusu rakam bir önceki anket dönemine yüzde 16.09 olarak belirlenmişti. Yani 1 puanlık artış gösterdi.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi ise yine yükseliş gösterdi ve yüzde 17 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16,18 ve yüzde 17,00 olarak duyuruldu.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,87 iken, bu anket döneminde yüzde 12,59 olarak ilan edildi. Yani Merkez Bankası tarafından yapılan tahminlerde önümüzdeki ay faiz oranlarında düşüş beklenmezken 2021 yıl sonu için ise hafi düşüş eğilimi beklentisi oluştu.