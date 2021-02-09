Dogecoin kaç TL? Son zamanlarda sosyal medya platformu Twitter'da sık sık gündem maddelerinden biri olan Dogecoin yine çok konuşuluyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın paylaşımları sonrasında gündeme gelen Dogecoin ile ilgili gelişmeleri haberimize ekledik. Peki Dogecoin kaç TL? Dogecoin grafik tablosu nedir? İşte ayrıntılar...
9 ŞUBAT DOGECOIN KAÇ TL OLDU?
1 DOGECOİN (DOGE) : 0,00004550 USD
1 DOGECOİN (DOGE) : 0,00000170 BTC
1 DOGECOİN (DOGE) : 0,00004557 ETH
DOGECOİN NEDİR?
Dogecoin (kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır. Dogecoin diğer internet para birimlerine göre daha hızlı bir üretim trendiyle başlangıç yapmıştır ve 2014 sonunda pazarda yaklaşık 100 milyar adet Dogecoin bulunacaktır. 2014 sonrasında her yıl 5.2 milyar adet Dogecoin üretilecektir. 1 Şubat 2014 tarihi itibarıyla 40,578,746,592 adet Dogecoin üretilmiştir. Henüz ticari uygulanırlığı az olsa da, sosyal medya kullanıcılarının ilginç ve dikkate değer içerikler için bir internet bahşiş ve bağış sistemi olarak kullanımı sonucu Dogecoin ilgi görmeye başlamıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır.
DOGECOİN YENİDEN İLK 10 ARASINA GİRDİ
Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip Tesla CEO'su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss'ten Gene Simmons ve ünlü hiphopçı Snoop Dogg'un peş peşe paylaşımlarıyla Dogecoin, geçen ay sonunda döndüğü alt sıralardan, kripto para birimleri içinde tekrardan ilk 10 arasına tırmandı.