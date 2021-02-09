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    • 09.02.2021 09:39
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    Parayı yatıran köşeyi döndü! Yükseliş durmuyor! ? artacak mı? 9 Şubat 2021 ecoin fiyatı!

    Haftanın ikinci işlem gününde kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda 'da sık sık gündem maddelerinden biri olan yeniden konuşulmaya başlandı. Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip CEO'su , ünlü rock grubu 'ten ve ünlü hiphopçı 'un peş peşe paylaşımlarıyla ecoin, kripto para birimleri arasında ilk 10'a yükseldi. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Peki, 9 Şubat oldu? , nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    Dogecoin kaç TL? 9 Şubat 2021 Dogecoin fiyatı!

    Dogecoin kaç TL? Son zamanlarda sosyal medya platformu Twitter'da sık sık gündem maddelerinden biri olan Dogecoin yine çok konuşuluyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın paylaşımları sonrasında gündeme gelen Dogecoin ile ilgili gelişmeleri haberimize ekledik. Peki Dogecoin kaç TL? Dogecoin grafik tablosu nedir? İşte ayrıntılar...

    9 ŞUBAT DOGECOIN KAÇ TL OLDU?

    1 DOGECOİN (DOGE) : 0,00004550 USD

    1 DOGECOİN (DOGE) : 0,00000170 BTC

    1 DOGECOİN (DOGE) : 0,00004557 ETH

    DOGECOİN NEDİR?

    Dogecoin (kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır. Dogecoin diğer internet para birimlerine göre daha hızlı bir üretim trendiyle başlangıç yapmıştır ve 2014 sonunda pazarda yaklaşık 100 milyar adet Dogecoin bulunacaktır. 2014 sonrasında her yıl 5.2 milyar adet Dogecoin üretilecektir. 1 Şubat 2014 tarihi itibarıyla 40,578,746,592 adet Dogecoin üretilmiştir. Henüz ticari uygulanırlığı az olsa da, sosyal medya kullanıcılarının ilginç ve dikkate değer içerikler için bir internet bahşiş ve bağış sistemi olarak kullanımı sonucu Dogecoin ilgi görmeye başlamıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır.

    DOGECOİN YENİDEN İLK 10 ARASINA GİRDİ

    Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip Tesla CEO'su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss'ten Gene Simmons ve ünlü hiphopçı Snoop Dogg'un peş peşe paylaşımlarıyla Dogecoin, geçen ay sonunda döndüğü alt sıralardan, kripto para birimleri içinde tekrardan ilk 10 arasına tırmandı.

        Dogecoin, 29 Ocak'ta bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşmiş, ardından gelen satışlarla 15-20 sıra birden gerilemişti.

        DOGECOİN NEREDEN NASIL ALINIR?

        Dogecoin satın almak için yerli kripto parami birimi borsalarında yer almanız gerekmektedir. Paribi ve Koinim gibi yerli kripto para birimi borsalarında hesap oluşturup kişişel bilgilerinizi onayladıktan sonra yatırım işlemlerini yapmaya başlayabilirsiniz.Hesabınıza EFT, Havale veya Papara ile para yatırıp hesabınızdaki para ile Dogecoin alabilirsiniz.

        DOGECOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

        2013 yılında bir "meme token" olarak piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE) 24 saatte gösterdiği %45'e yakın yükseliş ile fiyatını 0,013 dolara çıkardı. DOGE piyasa değeri 1.4 milyar doları aşarken, günlük ticaret hacmi 1.3 milyar doları buldu.DOGE için yaşanan artışın arkasındaki etkenlerden biri meme coin'in yaşadığı DeFi gelişmesi olabilir. DOGE'nin tokenize edilmiş verdiyonu olan renDOGE, merkeziyetsiz finans kullanıcıları için Ethereum ağında işlem görmeye başlıyor.DeFi yatırımcıları OpenDAO projesinin desteği ile ellerindeki Dogecoin'leri kullanarak dolar destekli bir sabitcoin (stablecoin) olan DOGEO'yu elde edebilirler. Ren yöneticileri gerekli denetimlerin tamamlanması ile kullanıcıların DOGE yatırımlarını renDOGE'lerini teminat olarak kullanarak sabitcoine çevirebileceklerini açıkladı.Reddit'teki SatoshiStreetBets topluluğu, Dogecoin için GameStop'takine (GME) benzer bir tavır sergiliyor. 'Pump' olarak adlandırılabilecek bu hareket, insanların DOGE için desteğe çağrılmasıyla başladı. Tesla CEO'su Elon Musk'ın zaman zaman dile getirdiği DOGE, aldığı bu desteklerle önemli sıçramalar yaşadı.

        BİTCOİN 24 SAATTE YENİ TARİHİ REKORU GÖRDÜ!

        Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, yüzde 20'lik artışla 47,131.35 dolar ile yeni tarihi yüksek düzeyi gördü.

            BİRİMİN HAFTALIK KAZANCI DA YÜZDE 37.69 OLARAK HESAPLANDI

            Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamaya göre, şirket bir sonraki aşamada, araç satışlarında da Bitcoin kabul etmeye başlayacak.
            Tesla CEO'su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss'ten Gene Simmons ve ünlü hiphop'çı Snoop Dogg'un art arda hakkında Twitter paylaşımları yaptığı Dogecoin de, yeniden tırmandığı ilk 10 arasında tutundu.


            Son 24 saat içinde 38,506 dolar ve 47,131 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 20.97 artışla 46,426.57 dolara tırmanırken, birimin haftalık kazancı da yüzde 37.69 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 143 milyar dolar birden tırmanış ile 719 milyar dolardan 862 milyar dolara yükseldi.
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            Haberler Ekonomi Parayı yatıran köşeyi döndü! Yükseliş durmuyor! Dogecoin kaç TL? Dogecoin fiyatları artacak mı? 9 Şubat 2021 Dogecoin fiyatı!