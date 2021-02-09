EN FAZLA KAZANDIRAN YÜZDE 1,20 İLE TURİZM OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.