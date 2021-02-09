Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 1.538,56 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,65 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 1.538,56 puana yükseldi.
EN FAZLA KAZANDIRAN YÜZDE 1,20 İLE TURİZM OLDU
Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün, dalgalı bir seyir izlemesine karşın kapanışa yakın bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazancıyla1.534,91 puandan tamamladı.