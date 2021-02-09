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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 11:47
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    • 09.02.2021 11:47
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    Milyonları ilgilendiren kredi haberi! liye kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç, taşıt, konutta asgari ücretli ne kadar kredi çekebilir?

    2021 yılında li vatandaşlar maaşlarına zam almıştı ve vatandaşlar yıl boyunca zamlı maaş almaya devam edecek. İhtiyaç, taşıt ve almak isteyen vatandaşlar da bankaların imkanlarından faydalanmak istiyor. Peki, veren bankalar hangileri? Asgari ücretli ne kadar kredi çekebilir? Detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Milyonları ilgilendiren kredi haberi! Asgari ücretliye kredi veren bankalar hangileri?

    Asgari ücretliye kredi veren bankalar 2021 yılında da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Asgari ücretli ne kadar kredi çekebilir? Milyonlarca işçi asgari ücret alıyor ve zamlı maaşlardan faydalanabiliyor. Asgari ücret alan vatandaşlar da aynı zamanda ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekebiliyor. Peki, asgari ücretliye kredi veren bankalar hangileri?

    ASGARİ ÜCRETLİ NE KADAR KREDİ ÇEKEBİLİR?

    Bankadan çekebileceğiniz kredi miktarı maaş aldığınız bankanın inisiyatifine, kredi notunuza ve diğer etkenlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yine kredi çekip çekememe durumunuz da banka sicilinizle doğrudan alakalıdır.

    Asgari ücretli ve sigortalı çalışan olmanız sıraladığımız kredileri kesin olarak çekebileceğiniz anlamına gelmemektedir.

    Bankaların asgari ücretle çalışan müşterilerine verebilecekleri en fazla konut kredisi tutarı, müşterilerin kullanacağı kredide tercih edecekleri vade seçeneklerine göre belirlenmektedir.

        Bankalar krediye başvuran kişinin maaşının en fazla yüzde 70'ine kadar aylık taksit tutarına izin verebilirler. Bu oran genellikle yüzde 50 ye yakın olmaktadır.

        2020 YILINDA NE KADARDI?

        Asgara ücretli, 60 ay vade seçeneği ile bankadan konut kredisi kullanmak istediğinde;

        60 ay vadeli ve takstileri 1.162 lira (asgari ücretin yüzde 50'si) olacak şekilde toplamda 70 bin lira konut kredisine başvuruda bulunabilme imkanına sahiptir.

        120 ay vadeli konut kredisi paketlerini tercih ettiklerinde ise kamu ve özel bankalardan maksimum 140 bin lira konut kredisi kullanabilme imkanına sahiptir.

        ASGARİ ÜCRETLİ BİRİ EN FAZLA KAÇ TL KONUT KREDİSİ KULLANABİLİR?

        Çalışanların kredi kullanım limitleri maaşlarıyla doğru orantılırdır. Halen uygulamada olan son düzenleme kapsamında vatandaşlar aile hane gelirlerinin yüzde 70'ni konut kredisi taksiti olarak ödeyebilirler. Bu kapsamda aylık 2 bin 825 TL'ye çalışan bir vatandaş başka geliri yoksa ayda 1977 TL konut kredisi taksiti ödeyebilir.

        Konut kredisi kullanım limitlerinde bankalar sadece kişinin gelir durumuna bakmaz. Bankalar ayrıca müşterinin bankacılık kredi puanının yüksek olmasını, gerekli durumlarda ek teminat göstermesini de talep edebilirler.

            GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI!

            HALKBANK

            İhtiyaç kredisi: 1.62

            Taşıt kredisi: 1.62

            Konut kredisi: 1.42

            VAKIFBANK

            Taşıt kredisi: 1.52

            İhtiyaç kredisi 1.70

            SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

            ZİRAAT BANKASI

            Tüketici kredisi: 1.64

            Taşıt kredisi: 1.64

            Konut kredisi: 1.47

                TEB KIŞ KREDİSİ KAMPANYASI

                TEB %1,45 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Faiz oranı Findeks notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.

                TEB örnek ödeme tablosu:

                Kredi Türü: TEB'de Kış Kredisi Kampanyası
                Kredi Tutarı: 10.000 TL
                Kredi Vadesi: 36
                Faiz Oranı: %1,45


                Aylık Taksit Tutarı: 376,13 TL
                Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 52,50 TL
                Sigorta: 596,90 TL
                Yıllık Maliyet Oranı: %23,4666

                ING İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

                ING %1,54'ten başlayan faizlerle 36 aya varen vade ve 3 ay erteleme seçeneğiyle ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

                ING örnek ödeme tablosu:

                Faiz oranı: %1,54
                Kredi tutarı: 10.000 TL
                Vade: 36 ay
                Toplam geri ödeme: 13.781,52TL
                Kredi tahsis ücreti: 50,00TL

                    YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

                    İhtiyaç kredisi faiz oranı %2,19, 36 ay vade 3 ay ertelemeli

                    Yapı Kredi örnek ödeme tablosu:

                    Kredi Tutarı: 10.000 TL
                    Vade: 36 ay
                    Aylık Akdi Faiz Oranı: 2,19%
                    Kredi Tahsis Ücreti: 50 TL
                    Aylık Taksit Tutarı: 432,97 TL
                    Toplam Geri Ödeme Tutarı: 15.586,92 TL

                    İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANI

                    İş Bankası %1,50'den başlayan faiz oranıyla 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.

                    İhtiyaç kredinizi size özel belirlenen ihtiyaç kredisi faiz oranıyla dilerseniz aylık eşit taksitlerle, dilerseniz kişiye özel esnek taksitli ödeme planıyla kullanabilirsiniz. Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz
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                    Haberler Ekonomi Milyonları ilgilendiren kredi haberi! Asgari ücretliye kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç, taşıt, konutta asgari ücretli ne kadar kredi çekebilir?