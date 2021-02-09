ASGARİ ÜCRETLİ BİRİ EN FAZLA KAÇ TL KONUT KREDİSİ KULLANABİLİR?

Çalışanların kredi kullanım limitleri maaşlarıyla doğru orantılırdır. Halen uygulamada olan son düzenleme kapsamında vatandaşlar aile hane gelirlerinin yüzde 70'ni konut kredisi taksiti olarak ödeyebilirler. Bu kapsamda aylık 2 bin 825 TL'ye çalışan bir vatandaş başka geliri yoksa ayda 1977 TL konut kredisi taksiti ödeyebilir.

Konut kredisi kullanım limitlerinde bankalar sadece kişinin gelir durumuna bakmaz. Bankalar ayrıca müşterinin bankacılık kredi puanının yüksek olmasını, gerekli durumlarda ek teminat göstermesini de talep edebilirler.