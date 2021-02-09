Asgari ücretliye kredi veren bankalar 2021 yılında da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Asgari ücretli ne kadar kredi çekebilir? Milyonlarca işçi asgari ücret alıyor ve zamlı maaşlardan faydalanabiliyor. Asgari ücret alan vatandaşlar da aynı zamanda ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekebiliyor. Peki, asgari ücretliye kredi veren bankalar hangileri?
ASGARİ ÜCRETLİ NE KADAR KREDİ ÇEKEBİLİR?
Bankadan çekebileceğiniz kredi miktarı maaş aldığınız bankanın inisiyatifine, kredi notunuza ve diğer etkenlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yine kredi çekip çekememe durumunuz da banka sicilinizle doğrudan alakalıdır.
Asgari ücretli ve sigortalı çalışan olmanız sıraladığımız kredileri kesin olarak çekebileceğiniz anlamına gelmemektedir.
Bankaların asgari ücretle çalışan müşterilerine verebilecekleri en fazla konut kredisi tutarı, müşterilerin kullanacağı kredide tercih edecekleri vade seçeneklerine göre belirlenmektedir.