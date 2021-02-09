Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,34
|4,06
|6,90
|Koza Altın
|140,10
|134,40
|4,24
|Ford Otosan
|165,20
|159,00
|3,90
|Petkim
|5,38
|5,19
|3,66
|Koza Madencilik
|16,94
|16,39
|3,36
|Good-Year
|9,26
|8,99
|3,00
|Gübre Fabrikaları
|69,10
|67,10
|2,98
|Tüpraş
|103,60
|100,80
|2,78
|Garanti Bankası
|10,10
|9,84
|2,64
|Akbank
|6,84
|6,67
|2,55
|Şişe Cam
|7,81
|7,62
|2,49
|Aksa Enerji
|12,26
|11,97
|2,42
|Sasa Polyester
|28,82
|28,24
|2,05
|Pegasus
|74,50
|73,10
|1,92
|Çemtaş
|17,72
|17,39
|1,90
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|13,44
|1,86
|Vestel
|29,68
|29,16
|1,78
|Aygaz
|17,95
|17,67
|1,58
|Koç Holding
|21,90
|21,58
|1,48
|Konya Çimento
|1.538,40
|1.516,00
|1,48
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,53
|7,86
|-4,20
|Kartonsan
|85,30
|88,50
|-3,62
|Türk Traktör
|184,00
|189,80
|-3,06
|Emlak Konut GMYO
|2,61
|2,69
|-2,97
|Çimsa
|24,52
|25,24
|-2,85
|Odaş Elektrik
|4,18
|4,30
|-2,79
|İhlas Gayrimenkul
|1,44
|1,48
|-2,70
|Doğan Holding
|3,58
|3,66
|-2,19
|Akçansa
|20,90
|21,36
|-2,15
|Verusa Holding
|58,90
|60,05
|-1,92
|GSD Holding
|2,65
|2,70
|-1,85
|MLP Sağlık
|24,16
|24,60
|-1,79
|İş Finansal Kiralama
|4,29
|4,36
|-1,61
|Bera Holding
|25,56
|25,96
|-1,54
|Arçelik
|34,08
|34,60
|-1,50
|Deva Holding
|30,02
|30,46
|-1,44
|Aksigorta
|9,61
|9,75
|-1,44
|Kardemir (D)
|7,03
|7,13
|-1,40
|Eczacıbaşı İlaç
|8,08
|8,18
|-1,22
|Özak GMYO
|5,44
|5,50
|-1,09
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.782
|1,91
|BIST ANKARA
|2.419
|0,43
|BIST ANTALYA
|3.078
|1,28
|BIST BALIKESİR
|2.648
|0,02
|BIST BURSA
|4.013
|0,43
|BIST DENIZLI
|3.256
|0,66
|BIST ISTANBUL
|1.670
|0,86
|BIST IZMIR
|4.028
|1,89
|BIST KAYSERI
|10.381
|2,50
|BIST KOCAELI
|3.846
|2,27
|BIST KONYA
|4.406
|-0,65
|BIST TEKIRDAĞ
|11.511
|-1,03