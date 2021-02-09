Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,34 4,06 6,90 Koza Altın 140,10 134,40 4,24 Ford Otosan 165,20 159,00 3,90 Petkim 5,38 5,19 3,66 Koza Madencilik 16,94 16,39 3,36 Good-Year 9,26 8,99 3,00 Gübre Fabrikaları 69,10 67,10 2,98 Tüpraş 103,60 100,80 2,78 Garanti Bankası 10,10 9,84 2,64 Akbank 6,84 6,67 2,55 Şişe Cam 7,81 7,62 2,49 Aksa Enerji 12,26 11,97 2,42 Sasa Polyester 28,82 28,24 2,05 Pegasus 74,50 73,10 1,92 Çemtaş 17,72 17,39 1,90 İpek Doğal Enerji 13,69 13,44 1,86 Vestel 29,68 29,16 1,78 Aygaz 17,95 17,67 1,58 Koç Holding 21,90 21,58 1,48 Konya Çimento 1.538,40 1.516,00 1,48

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 7,53 7,86 -4,20 Kartonsan 85,30 88,50 -3,62 Türk Traktör 184,00 189,80 -3,06 Emlak Konut GMYO 2,61 2,69 -2,97 Çimsa 24,52 25,24 -2,85 Odaş Elektrik 4,18 4,30 -2,79 İhlas Gayrimenkul 1,44 1,48 -2,70 Doğan Holding 3,58 3,66 -2,19 Akçansa 20,90 21,36 -2,15 Verusa Holding 58,90 60,05 -1,92 GSD Holding 2,65 2,70 -1,85 MLP Sağlık 24,16 24,60 -1,79 İş Finansal Kiralama 4,29 4,36 -1,61 Bera Holding 25,56 25,96 -1,54 Arçelik 34,08 34,60 -1,50 Deva Holding 30,02 30,46 -1,44 Aksigorta 9,61 9,75 -1,44 Kardemir (D) 7,03 7,13 -1,40 Eczacıbaşı İlaç 8,08 8,18 -1,22 Özak GMYO 5,44 5,50 -1,09

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: