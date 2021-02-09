Nakit ihtiyacı olana müjdeli haber! 1.29 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi! 18 Şubat'a kadar alınabiliyor!

ZİRAAT BANKASI

Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor.

Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Ürün Paketi olarak veriliyor. En çok kullanılan tüketici kredisi oranı ise;

Tüketici kredisi: 1.68