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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 14:47
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    • 09.02.2021 14:47
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    Nakit ihtiyacı olana müjdeli haber! 1.29 faiz oranıyla ! 18 Şubat'a kadar alınabiliyor!

    Nakit ihtiyacı olan kişiler bankaların düzenlediği kampanyalarından faydalanmak istiyor! Birçok banka da uygun faizli krediler sunmaya devam ediyor. Son olarak 'tan yapılan açıklamaya göre; şubeye gitmeye gerek kalmadan, cep veya internet şubelerinden 36 ay vadeli, 1.29 faiz oranıyla kredi çekebilirsiniz. İşte, QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları!

    takvim.com.tr
    Nakit ihtiyacı olana müjdeli haber! 1.29 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi! 18 Şubat'a kadar alınabiliyor!

    1.29 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi müjdesi geldi! Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını takip ediyor. Birçok bankadan sık sık uygun faizli kampanya başlatılıyor. QNB Finansbank ise çalışanları sevindiren bir kampanya başlattı. Bankadan yapılan açıklamayla avantajlı kredi paketleri satışa sunuldu.

    İHTİYAC KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLATILDI!

    Avantajlı kredi paketi müşterilerin kullanımına sunuldu. İhtiyaç kredisinde faizler düşürüldü. Avantajlı kredi fırsatı sadece kamu çalışanlarına özel olarak hazırlandı.

    QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel hazırladığı avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.

    QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel hazırladığı ihtiyaç kredisini aylık yüzde 1,29'dan başlayan faiz oranları, 36 aya varan vade seçenekleri ve üç ay erteleme avantajı ile sunuyor.



    5-18 Şubat arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan QNB Finansbank cep şube, internet şube, qnbfinansbank.com adresinden başvuru yapabilecekler.

        ZİRAAT BANKASI

        Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor.

        Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Ürün Paketi olarak veriliyor. En çok kullanılan tüketici kredisi oranı ise;

        Tüketici kredisi: 1.68

        VAKIFBANK

        Bankanın resmi internet sitesinde bulunan ihtiyaç kredisi kampanyasının oranı aşağıda yer almaktadır. Vakıfbank'ın bu ihtiyaç kredisi dışında farklı faiz oranları uyguladığı; emekliye, avukatlara kamuya özel gibi birçok farklı ihtiyaç kredisi bulunuyor.

        İhtiyaç kredisi: 1.52

        İŞ BANKASI

        Bankanın sigortalı verilen ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,50 olarak belirlenmiştir.

        AKBANK

        İhtiyaç kredisi: 1.96

        GARANTİ BANKASI

        İhtiyaç kredisi: 1.96

        TEB

        İhtiyaç kredisi: 1.45
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        Haberler Ekonomi Nakit ihtiyacı olana müjdeli haber! 1.29 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi! 18 Şubat'a kadar alınabiliyor!