Nakit ihtiyacı olana müjdeli haber! 1.29 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi! 18 Şubat'a kadar alınabiliyor!

1.29 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi müjdesi geldi! Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını takip ediyor. Birçok bankadan sık sık uygun faizli kampanya başlatılıyor. QNB Finansbank ise çalışanları sevindiren bir kampanya başlattı. Bankadan yapılan açıklamayla avantajlı kredi paketleri satışa sunuldu.
İHTİYAC KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLATILDI!
Avantajlı kredi paketi müşterilerin kullanımına sunuldu. İhtiyaç kredisinde faizler düşürüldü. Avantajlı kredi fırsatı sadece kamu çalışanlarına özel olarak hazırlandı.
QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel hazırladığı avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel hazırladığı ihtiyaç kredisini aylık yüzde 1,29'dan başlayan faiz oranları, 36 aya varan vade seçenekleri ve üç ay erteleme avantajı ile sunuyor.
5-18 Şubat arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan QNB Finansbank cep şube, internet şube, qnbfinansbank.com adresinden başvuru yapabilecekler.