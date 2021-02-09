Bir kereye müteakip mahsus hemen alabilirsiniz! Her ayın 14'ünde ödeme hesaplara yatıyor!

Doğum Yardımı Nedir?

15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan her anneye doğum yardımı verilmektedir. Bu yardımlar canlı doğumları kapsamaktadır. Anne veya baba doğum yardımı alabilir. Doğum yardımı alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterlidir. Doğum yardımları çocuk başına verilmekte ve tek seferliktir.

Doğum Yardımı Ne Kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğum yardımlarının miktarları kanunen belirlenmiştir. 2020 yılı miktarlarına göre birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL'dir.