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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 10:41
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    • 01.02.2021 11:46
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    bu şartları taşıyanlara günde 95 TL ödeme yapıyor! Aynı zamanda sigortanızda yatırılıyor!

    'dan anneleri ilgilendiren bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programları kapsamında nin başlatıldığı ve kurslara katılıp işe giren annelere günde 95 liralık ödeme yapılacağına yer verildi. Ayrıca sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arasındaki çocukları için 400 TL bakım desteği ödenmektedir. Söz konusu ödemeler İŞKUR tarafından yapılacak ve anne, ilk süreçte işin kursunu görecek. Kurs süresi sona erdikten sonra kadın hem iş hem meslek sahibi olmuş olacak.

    takvim.com.tr
    İŞKUR 95 TL ödeme yapıyor!

    İŞKUR'dan anneleri ilgilendiren bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programları kapsamında İşta Anne Projesinin başlatıldığı ve kurslara katılıp işe giren annelere günde 95 liralık ödeme yapılacağına yer verildi. Söz konusu ödemeler İŞKUR tarafından yapılacak ve anne, ilk süreçte işin kursunu görecek. Kurs süresi sona erdikten sonra kadın hem iş hem meslek sahibi olmuş olacak. İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu kurslar istihdamın korunması ve arttırılması amacıyla verilmektedir. Mesleği olmayan vatandaşlar bu kurslar aracılığı ile meslek sahibi olabiliyorlar.

    İŞTE ANNE PROJESİ

    İŞKUR'dan anneleri ilgilendiren bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programları kapsamında İşta Anne Projesinin başlatıldığı ve kurslara katılıp işe giren annelere günde 95 liralık ödeme yapılacağına yer verildi. Ayrıca sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arasındaki çocukları için 400 TL bakım desteği ödenmektedir.

    MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI NEDİR?

    Meslek, insanlara yararlı mal ya da hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler bütünüdür. Mesleki Eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.

        İŞBAŞI EĞİTİM KURSLARI NEDİR?

        İŞKUR tarafından verilen işbaşı eğitim kursları kuruma kayıtlı olan işsizler bu kurslarla mesleki deneyim ve tecrübe edinebiliyorlar. Ayrıca işverenler de bu programlar aracılığı ile personel temin edebiliyorlar.

        Türkiye'nin her yerinde geçerli olup, 15 yaşını doldurmuş olan herkes katılabilir. Bir çok mesleki alanda açılan ilanlara bazı eğitim şartları istenmektedir. En önemli şartlardan birisi işsiz olmak ve İşkur'a kayıtlı olmanız gerekmektedir. Yüzlerce alanda ilan olup, her birinin farklı eğitim düzeyleri bulunmaktadır.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        Söz konusu kurslara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

        1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
        2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
        3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
        4. Emekli olmamak,
        5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
        6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
        7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

        GÜNCEL İLANLAR

        İŞKUR safyasında işbaşı ve mesleki eğitim kursları güncel ilanlarına şu şekilde yer verildi:

        İşbaşı eğitim kursları güncel iş ilanları şu şekilde:

        BAŞVURU

        İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurulara başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir.

        https://esube.iskur.gov.tr/

        1. Linki kopyalayıp yeni sekmede açın.

        2. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. İŞKUR kaydınız yoksa yeni kayıt oluşturabilir ya da e devlet girişi kısmından giriş yapabilirsiniz.

        3. Giriş yaptıktan sonra açılan ekranın üst kısmında bulunan ONLİNE İŞLEMLER kısmına tıklayın. Daha sonra KURS/PROGRAMLAR sayfasına gidip ilanlara başvurunuzu yapın.
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        Haberler Ekonomi İŞKUR bu şartları taşıyanlara günde 95 TL ödeme yapıyor! Aynı zamanda SGK sigortanızda yatırılıyor!