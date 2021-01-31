Çok sayıda farklı belediye başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. Farklı llerdeki belediyelere yapılan, farklı kadrolarda personel alımı için başvuru sürecine geliniyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. İşte 5000 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! Ve İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis kadroları... Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler....
İLAN YAYIMLAYAN BELEDİYELER
Uzgörür Belediye Başkanlığı, Bahşılı Belediye Başkanlığı, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Yenikent Belediye Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Uzgörür Belediye Başkanlığı
Bahşılı Belediye Başkanlığı