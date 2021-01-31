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    • 01.02.2021 09:49
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    İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis... 5000 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce !

    Belediyelere en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapılacak. 366 belediye memuru alımında başvuruya ilişkin bilgiler ve başvuru detayları sayfamızda. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurum dışı başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

    takvim.com.tr
    5000 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı

    Çok sayıda farklı belediye başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. Farklı llerdeki belediyelere yapılan, farklı kadrolarda personel alımı için başvuru sürecine geliniyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. İşte 5000 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! Ve İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis kadroları... Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler....

    İLAN YAYIMLAYAN BELEDİYELER

    Uzgörür Belediye Başkanlığı, Bahşılı Belediye Başkanlığı, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Yenikent Belediye Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı...

    Uzgörür Belediye Başkanlığı

    Bahşılı Belediye Başkanlığı

        Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

        Yenikent Belediye Başkanlığı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

            Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı

            BELEDİYE İLANLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

            Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

            a) Türk vatandaşı olmak,

            b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

            c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

            d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

            e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

            f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
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            Haberler Memurlar İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis... 5000 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları!