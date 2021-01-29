29 Ocak Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|5,36
|4,99
|7,41
|Konya Çimento
|1.690,20
|1.598,90
|5,71
|Deva Holding
|29,00
|27,50
|5,45
|Kartonsan
|79,75
|75,75
|5,28
|Gübre Fabrik.
|72,60
|69,10
|5,07
|Otokar
|403,90
|386,20
|4,58
|Vestel
|26,58
|25,78
|3,10
|MLP Sağlık
|22,70
|22,06
|2,90
|Ege Endüstri
|1.707,00
|1.662,80
|2,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,10
|21,54
|2,60
|Aygaz
|18,17
|17,73
|2,48
|Ege Gübre
|225,30
|220,70
|2,08
|Bera Holding
|20,48
|20,10
|1,89
|Halk GMYO
|3,99
|3,92
|1,79
|Selçuk Ecza Deposu
|12,99
|12,78
|1,64
|Şekerbank
|1,48
|1,46
|1,37
|İndeks Bilgisayar
|19,77
|19,55
|1,13
|T.S.K.B.
|1,83
|1,81
|1,10
|Türkiye Sigorta
|7,36
|7,28
|1,10
|Doğan Holding
|3,76
|3,72
|1,08
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|151,00
|155,50
|-2,89
|Doğuş Otomotiv
|33,40
|34,20
|-2,34
|Yataş
|15,37
|15,70
|-2,10
|Verusa Holding
|55,00
|56,15
|-2,05
|Şok Marketler
|13,55
|13,83
|-2,02
|Bim Mağazalar
|72,90
|74,35
|-1,95
|Ereğli Demir Çelik
|14,42
|14,69
|-1,84
|Garanti Bankası
|9,23
|9,39
|-1,70
|Pegasus
|71,40
|72,60
|-1,65
|Mavi Giyim
|53,90
|54,80
|-1,64
|Alarko Holding
|9,99
|10,15
|-1,58
|İş Bankası (C)
|6,21
|6,30
|-1,43
|Bursa Çimento
|12,03
|12,20
|-1,39
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,86
|2,90
|-1,38
|Özak GMYO
|5,01
|5,08
|-1,38
|Migros Ticaret
|44,60
|45,22
|-1,37
|TAV Havalimanları
|21,64
|21,94
|-1,37
|Tüpraş
|101,10
|102,50
|-1,37
|Koza Altın
|115,80
|117,40
|-1,36
|İş Y. Men. Değ.
|17,70
|17,94
|-1,34
EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,31 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,15 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,34 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.