29 Ocak Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 151,00 155,50 -2,89 Doğuş Otomotiv 33,40 34,20 -2,34 Yataş 15,37 15,70 -2,10 Verusa Holding 55,00 56,15 -2,05 Şok Marketler 13,55 13,83 -2,02 Bim Mağazalar 72,90 74,35 -1,95 Ereğli Demir Çelik 14,42 14,69 -1,84 Garanti Bankası 9,23 9,39 -1,70 Pegasus 71,40 72,60 -1,65 Mavi Giyim 53,90 54,80 -1,64 Alarko Holding 9,99 10,15 -1,58 İş Bankası (C) 6,21 6,30 -1,43 Bursa Çimento 12,03 12,20 -1,39 Yapı ve Kredi Bank. 2,86 2,90 -1,38 Özak GMYO 5,01 5,08 -1,38 Migros Ticaret 44,60 45,22 -1,37 TAV Havalimanları 21,64 21,94 -1,37 Tüpraş 101,10 102,50 -1,37 Koza Altın 115,80 117,40 -1,36 İş Y. Men. Değ. 17,70 17,94 -1,34

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,31 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,15 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,34 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.