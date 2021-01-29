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    • 29.01.2021 15:45
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    29 Ocak Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 7,41 oranında 5,36'dan yükselerek işlem gördü. 29 Ocak 2021 Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    AA
    29 Ocak borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Karsan Otomotiv 5,36 4,99 7,41
    Konya Çimento 1.690,20 1.598,90 5,71
    Deva Holding 29,00 27,50 5,45
    Kartonsan 79,75 75,75 5,28
    Gübre Fabrik. 72,60 69,10 5,07
    Otokar 403,90 386,20 4,58
    Vestel 26,58 25,78 3,10
    MLP Sağlık 22,70 22,06 2,90
    Ege Endüstri 1.707,00 1.662,80 2,66
    Kordsa Teknik Tekstil 22,10 21,54 2,60
    Aygaz 18,17 17,73 2,48
    Ege Gübre 225,30 220,70 2,08
    Bera Holding 20,48 20,10 1,89
    Halk GMYO 3,99 3,92 1,79
    Selçuk Ecza Deposu 12,99 12,78 1,64
    Şekerbank 1,48 1,46 1,37
    İndeks Bilgisayar 19,77 19,55 1,13
    T.S.K.B. 1,83 1,81 1,10
    Türkiye Sigorta 7,36 7,28 1,10
    Doğan Holding 3,76 3,72 1,08

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ford Otosan 151,00 155,50 -2,89
    Doğuş Otomotiv 33,40 34,20 -2,34
    Yataş 15,37 15,70 -2,10
    Verusa Holding 55,00 56,15 -2,05
    Şok Marketler 13,55 13,83 -2,02
    Bim Mağazalar 72,90 74,35 -1,95
    Ereğli Demir Çelik 14,42 14,69 -1,84
    Garanti Bankası 9,23 9,39 -1,70
    Pegasus 71,40 72,60 -1,65
    Mavi Giyim 53,90 54,80 -1,64
    Alarko Holding 9,99 10,15 -1,58
    İş Bankası (C) 6,21 6,30 -1,43
    Bursa Çimento 12,03 12,20 -1,39
    Yapı ve Kredi Bank. 2,86 2,90 -1,38
    Özak GMYO 5,01 5,08 -1,38
    Migros Ticaret 44,60 45,22 -1,37
    TAV Havalimanları 21,64 21,94 -1,37
    Tüpraş 101,10 102,50 -1,37
    Koza Altın 115,80 117,40 -1,36
    İş Y. Men. Değ. 17,70 17,94 -1,34

    EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI

    Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,31 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,15 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,34 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.

        Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

        Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
        QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,481033 4,31
        Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,038700 4,15
        Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 21,582197 3,34
        Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,954473 3,29
        Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,999095 3,11
        Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,714208 3,10
        Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,922301 2,94
        Tacirler Portföy Değ. Fon 4,615600 2,94
        Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,956362 2,81
        Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,743389 2,76

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        Haberler Ekonomi 29 Ocak Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?