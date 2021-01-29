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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 09:23
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    • 29.01.2021 09:23
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    kaç TL? 29 Ocak Cuma dolar fiyatları kaç oldu?

    Haftanın son işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bir süredir 7.40 seviyesinde yatay seyreden kuru sonrası 7.40'ın altını görmeye devam ediyor. Düşüş evresine giren dolar, dün değer kaybetti ve günü 7.33 liradan kapattı. Peki, bugün dolar ne kadar, ve lin kaç TL? İşte 29 Ocak 2021 güncel döviz kurları…

    Dolar kaç TL? 29 Ocak Cuma dolar euro fiyatları kaç oldu?

    Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında hafif çaplı yükseliş kaydedildi. Dolar kuru bugün 7,37 liradan işleme alınırken aynı dakikalarda euro kuru ise 8,93 liradan konumlandı.

    İngiliz Sterlini ise bugün 10,11 liradan işlem görmeyi sürdürüyor. Bir süredir 7.40 seviyesinde yatay seyreden dolar kuru Fed toplantısı sonrasında 7.40'ın altını gördü.

    Son dakika döviz kurları verilerine göre Cuma günü döviz piyasasında son durum şöyle:

    İngiliz Sterlini 10,10 TL
    Amerikan Doları 7,37 TL
    Euro 8,92 TL
    İsviçre Frangı 8,29 TL
        Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? 29 Ocak Cuma dolar euro fiyatları kaç oldu?