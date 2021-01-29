Dolar kaç TL? 29 Ocak Cuma dolar euro fiyatları kaç oldu?

Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında hafif çaplı yükseliş kaydedildi. Dolar kuru bugün 7,37 liradan işleme alınırken aynı dakikalarda euro kuru ise 8,93 liradan konumlandı.
İngiliz Sterlini ise bugün 10,11 liradan işlem görmeyi sürdürüyor. Bir süredir 7.40 seviyesinde yatay seyreden dolar kuru Fed toplantısı sonrasında 7.40'ın altını gördü.
Son dakika döviz kurları verilerine göre Cuma günü döviz piyasasında son durum şöyle:
İngiliz Sterlini 10,10 TL
Amerikan Doları 7,37 TL
Euro 8,92 TL
İsviçre Frangı 8,29 TL