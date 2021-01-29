Borsa günün ilk yarısında geriledi

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile ticaret oldu.