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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 15:39
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    • 29.01.2021 15:39
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    29 Ocak 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile "" fonları oldu. Peki, 29 Ocak 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    29 Ocak BES'te en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile ". ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,09 ile ". Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,53 ile "" oldu

    BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

    Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,059448 3,41
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055350 3,09
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039562 2,53
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027499 2,50
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,106246 2,21
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,095537 2,20
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,105753 2,20
    Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,031860 2,09
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,125338 2,07
    MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035729 1,99

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,94 ile ". Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,44 ile "eklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,39 ile ". B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

    BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

    Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032713 -0,94
    Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014394 -0,44
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051238 -0,39
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014055 -0,32
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,048369 -0,27
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,028341 -0,26
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045724 -0,26
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050305 -0,26
    Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042777 -0,26
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047069 -0,26
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    Haberler Ekonomi 29 Ocak 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?