29 Ocak 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,53 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,059448 3,41 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055350 3,09 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039562 2,53 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027499 2,50 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,106246 2,21 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,095537 2,20 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,105753 2,20 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,031860 2,09 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,125338 2,07 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035729 1,99

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,94 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,44 ile "Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: