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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 16:50
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    • 29.01.2021 16:58
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    Sosyal medyada gündem olmuştu! , , market yağı fiyatları ne kadar? 5 litre ayçiçek yağı kaç para?

    Son zamanlarda sosyal medyada gündeme gelen konulardan biri fahiş fiyat artışı oldu. Başkan Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili, "Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum. Devam ederseniz ağır cezalar sizi bulabilir." açıklamasında bulundu. iletilen vatandaş başvuruları ve resmen yapılan çalışmalar neticesinde 81 ilde bulunan market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde Bakanlık il müdürlükleri ve Teftiş Başkanlığının katılımıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Biz de bu kapsamda en çok merak edilen ürün olan yağının, bilindik aktüel marketlerdeki fiyatlarını sizler için derledik. Peki , , ne kadar? 5 litre ayçiçek yağı ne kadar oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    BİM, A101, ŞOK market ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

    Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulan ve 'Mutlaka çözüme ulaştırılacak' denilen fahiş fiyat artışları, gıdadan temizlik maddelerine kadar birçok alanda vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığına iletilen vatandaş başvuruları ve resmen yapılan çalışmalar neticesinde, serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde bulunan market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde Bakanlık il müdürlükleri ve Teftiş Başkanlığının katılımıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Peki bu denetimlerin fiyatlara etkisi oldu mu? En çok merak edilen ürün olan ayçiçek yağının, bilindik aktüel marketlerdeki fiyatlarını sizler için derledik. BİM, A101, ŞOK ayçiçek yağı fiyatları 5 litre ayçiçek yağı ne kadar? İşte detaylar...

    TÜİK'E GÖRE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 48

    TÜİK verilerine göre, ayçiçek yağının bir kilogramı, Aralık 2019 ile Aralık 2020 arasındaki son bir yılda tam yüzde 48 artışla 16 TL'yi aştı. Sadece aralık ayındaki artış yüzde 6,4 oldu. Ham madde fiyatlarındaki artışa dikkat çeken sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde ayçiçek yağında yeni artışlar bekliyor.

    TÜİK verilerine göre, ayçiçeğin kilogram fiyatı son bir yılda yüzde 52,3 arttı. Tüketici enflasyonunu gecikmeli olarak etkileyen yurt içi üretici fiyatlarına bakıldığında, "bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar" sektöründe son bir yıllık fiyat artışının yüzde 63,3 olduğu görülüyor. Bu durum, yağ fiyatlarının önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor.

        A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

        ŞOK AYÇİÇEĞİ YAĞI FİYATLARI

        BİM AYÇİÇEK YAĞI ÇEŞİTLERİ

        5 LT: 59,50

        1 LT: 13,75

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞLA İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

        "Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz"

            "Bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki bir 1 ay içinde biz bu işi çok daha kontrollü yürüteceğiz. Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum. Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir."
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            Haberler Ekonomi Sosyal medyada gündem olmuştu! BİM, A101, ŞOK market ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? 5 litre ayçiçek yağı kaç para?