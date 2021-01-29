Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulan ve 'Mutlaka çözüme ulaştırılacak' denilen fahiş fiyat artışları, gıdadan temizlik maddelerine kadar birçok alanda vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığına iletilen vatandaş başvuruları ve resmen yapılan çalışmalar neticesinde, serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde bulunan market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde Bakanlık il müdürlükleri ve Teftiş Başkanlığının katılımıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Peki bu denetimlerin fiyatlara etkisi oldu mu? En çok merak edilen ürün olan ayçiçek yağının, bilindik aktüel marketlerdeki fiyatlarını sizler için derledik. BİM, A101, ŞOK ayçiçek yağı fiyatları 5 litre ayçiçek yağı ne kadar? İşte detaylar...