Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulan ve 'Mutlaka çözüme ulaştırılacak' denilen fahiş fiyat artışları, gıdadan temizlik maddelerine kadar birçok alanda vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığına iletilen vatandaş başvuruları ve resmen yapılan çalışmalar neticesinde, serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde bulunan market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde Bakanlık il müdürlükleri ve Teftiş Başkanlığının katılımıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Peki bu denetimlerin fiyatlara etkisi oldu mu? En çok merak edilen ürün olan ayçiçek yağının, bilindik aktüel marketlerdeki fiyatlarını sizler için derledik. BİM, A101, ŞOK ayçiçek yağı fiyatları 5 litre ayçiçek yağı ne kadar? İşte detaylar...
TÜİK'E GÖRE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 48
TÜİK verilerine göre, ayçiçek yağının bir kilogramı, Aralık 2019 ile Aralık 2020 arasındaki son bir yılda tam yüzde 48 artışla 16 TL'yi aştı. Sadece aralık ayındaki artış yüzde 6,4 oldu. Ham madde fiyatlarındaki artışa dikkat çeken sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde ayçiçek yağında yeni artışlar bekliyor.
TÜİK verilerine göre, ayçiçeğin kilogram fiyatı son bir yılda yüzde 52,3 arttı. Tüketici enflasyonunu gecikmeli olarak etkileyen yurt içi üretici fiyatlarına bakıldığında, "bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar" sektöründe son bir yıllık fiyat artışının yüzde 63,3 olduğu görülüyor. Bu durum, yağ fiyatlarının önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor.