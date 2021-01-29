29 Ocak Cuma Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?





ALB Forex'in analizinde, euro/dolar paritesinin, yükseliş trendinin bulunduğu 1.2060 desteğini test ettiğine işaret edildi ve "Dolar/lira paritesi, 7.33/7.43 arasındaki yatay hareketini koruyor" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.3341 lira ve en yüksek 7.3849 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9002 lira ve en yüksek 8.9400 lirayı gördükten sonra, 8.92 – 8.93 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.0733 lira ve en yüksek 10.1259 lirayı gördükten sonra 10.11 – 10.12 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.20939 - 1.21300 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21054 düzeyindeydi.

TSKB'nin analizinde, "Küresel piyasalarda risk iştahı önceki günkü zayıflığın ardından toparlanıyor" denildi ve şöyle devam edildi:

"Küresel makroekonomik veri akışı karışık bir tablo ortaya koyarken, riskli varlıklar önceki günkü kayıplarını kısmen telafi etti. Aşının tedariğindeki sorunlara ve salgına yönelik haber akışı ise iyimserliği sınırlamaya devam etti.