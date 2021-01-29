29 Ocak Cuma Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 1.39 düşüşle 1,477.42 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.17, BIST Mali Endeks yüzde 1.64, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.35 eksideydi.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın, yılın ilk Enflasyon Raporu'nun sunumunda, sıkı para politikasının süreceğini söylemesinin ardından 7.40 liranın altına gerileyen dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 22 Ocak ile biten haftada, bir önceki haftadaki 11.42 milyar dolardan, yaklaşık 300 milyon dolar gerileyerek 11.13 milyar dolara indi.
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin sıfıra yakın tutulduğu ve aylık tahvil alım programında değişiklik yapılmadığı belirtildi. Fed açıklamasında, ekonomide "tam toparlanma" sağlanıncaya kadar bu önlemlerin sürdürüleceğinin altı çizildi.
ALB Forex'in analizinde, euro/dolar paritesinin, yükseliş trendinin bulunduğu 1.2060 desteğini test ettiğine işaret edildi ve "Dolar/lira paritesi, 7.33/7.43 arasındaki yatay hareketini koruyor" denildi.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 7.3341 lira ve en yüksek 7.3849 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,
- euro en düşük 8.9002 lira ve en yüksek 8.9400 lirayı gördükten sonra, 8.92 – 8.93 lira aralığında,
- sterlin en düşük 10.0733 lira ve en yüksek 10.1259 lirayı gördükten sonra 10.11 – 10.12 lira aralığında hareket ediyor.
Küresel piyasalarda 1.20939 - 1.21300 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21054 düzeyindeydi.
TSKB'nin analizinde, "Küresel piyasalarda risk iştahı önceki günkü zayıflığın ardından toparlanıyor" denildi ve şöyle devam edildi:
"Küresel makroekonomik veri akışı karışık bir tablo ortaya koyarken, riskli varlıklar önceki günkü kayıplarını kısmen telafi etti. Aşının tedariğindeki sorunlara ve salgına yönelik haber akışı ise iyimserliği sınırlamaya devam etti.