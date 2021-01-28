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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 10:50
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    • 28.01.2021 10:50
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    ’ndan büyük fırsat! Faiz ya da komisyon şartı olmadan 84 ay vadeyle kredi verilecek…

    Faiz ya da komisyon şartı olmadan 84 ay vadeyle kredi verilecek… ’ndan güzel haberler gelmeye devam ederken faiz ya da komisyon koşulu olmadan 84 ay vade olanağı ile beraber verilecek olan kredi herkesi mutlu etti. Bu kredi, uzun vade imkanları ile geri ödeme fırsatı sunan bankadan tarımsal sulama alanlarında modern basınçlı sulama sistemleri kullanımlarının daha yaygın hale gelmesi ve su kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına çiftçiler için veriliyor. 5 milyon TL' ye kadar verilecek kredi imkanında komisyon ya da faiz oranı uygulanmayacak. Peki Ziraat Bankası sulama kredisi komisyonu var mı? İşte sulama kredisi vade detayları...

    takvim.com.tr
    Faiz ya da komisyon şartı olmadan 84 ay vadeyle kredi verilecek…

    Ziraat Bankası'ndan müjdeli haberler gelmeye devam ederken faiz ya da komisyon şartı olmadan 7 yıl vade imkanı adeta müşterilerin bayram havası yaşamasına neden oldu. Çiftçilere modern basınçlı sulama yöntemi alışkanlığı kazandırmak için verilen, Tasarruflu Sulama Kredisi sulama kredisi başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Ülkemizde sulama sistemleri için faiz uygulanması olmamasından dolayı tasarruflu sulama kredisinden satın alma işlemi yapılacak cihazların fatura bedelleri ne kadar olursa o kadar kredi kullanılacak. Peki Ziraat Bankası sulama kredisi komisyonu var mı? İşte sulama kredisi vade detayları...

    ZİRAAT BANKASI SULAMA KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Ülkemizde sulama sistemleri için faiz uygulanması olmamasından dolayı tasarruflu sulama kredisinden satın alma işlemi yapılacak cihazların fatura bedelleri ne kadar olursa o kadar kredi kullanılacak. Beş milyon TL ye kadar verilecek kredi imkanında komisyon ya da faiz oranı uygulanmayacak.

    Bu mevsimde genel olarak tarımsal sulama işleri için harekete geçmek gerekiyor. Direk tarım zamanlarında değil de erkenden harekete geçmenin ilerleyen zamanlarda daha garanti olmasından dolayı faiz ya da komisyon şartı olmadan kredi imkanlarına başlandı.

    KİMLERE SULAMA KREDİSİ VERİLECEK?

    Yapılan açıklamaya göre krediden ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı olarak bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda tarımsal üretim yapan çiftçilerin hepsi yararlanabilecek.

        HANGİ SULAMA SİSTEMİ ALINMALI?

        Ziraat Bankası'nın çiftçilere vereceği sulama kredisi ile modern basınçlı sulama sistemlerinin satın alınması şart koşuluyor. Bu kredi ile damla ve yağmurlama sistemleri alınması zorunlu olacak.

        HANGİ HARCAMALAR İÇİN SULAMA KREDİSİ ALINACAK?

        Ziraat Bankası'ndan sulama kredisi almak isteyen çiftçilerin; suyun kaynağından alınıp, bağ, bahçe, tarla içine dağıtılmasına kadar ihtiyaç duyduğu tüm makine teçhizat ve ekipmanlarla ilgili masraflar kredi için geçerli olacak.

        FATURANIN NE KADARINA KREDİ VERİLECEK?

        Çiftçiler sulama kredisi talebinde bulunurken faturalarının tamamını göstererek kredi çekebilecekler. Üretici sulama kredisi almak için özkaynak koymayacak.

        SULAMA KREDİSİ EN FAZLA NE KADAR VERİLECEK?

        Sulama kredisi verilirken yurt içi ve yurt dışına özel oran belirlendi. Yurt içinde üretilen sulama sistemlerinden satın alan çiftçiye en fazla 5 milyon TL krediye yüzde 100 faiz sübvansiyonu uygulanacak, üretici faiz ödemeyecek.

            KOMİSYON ORANI VAR MI?

            Yapılan açıklamaya göre kredilerde faizin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak, kredilerden komisyon da alınmayacak.

            SULAMA KREDİSİ KAÇ YIL VADE İLE VERİLECEK?

            Çiftçilere modern basınçlı sulama yöntemi alışkanlığı kazandırmak için verilen, sulama kredisi faiz oranı merak ediliyordu. Üreticiden kredi komisyonu ve faizin alınmayacağı sulama kredisi için 7 yıla kadar vade uygulanacak.

            SULAMA KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

            Krediden faydalanmak isteyen çiftçiler, yetkili bir ziraat mühendisine hazırlatacakları projelerini Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine onaylattıktan sonra, kredi için Ziraat Bankası'na başvuruda bulunabilecek.
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            Haberler Ekonomi Ziraat Bankası’ndan büyük fırsat! Faiz ya da komisyon şartı olmadan 84 ay vadeyle kredi verilecek…