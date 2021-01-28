Ziraat Bankası'ndan müjdeli haberler gelmeye devam ederken faiz ya da komisyon şartı olmadan 7 yıl vade imkanı adeta müşterilerin bayram havası yaşamasına neden oldu. Çiftçilere modern basınçlı sulama yöntemi alışkanlığı kazandırmak için verilen, Tasarruflu Sulama Kredisi sulama kredisi başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Ülkemizde sulama sistemleri için faiz uygulanması olmamasından dolayı tasarruflu sulama kredisinden satın alma işlemi yapılacak cihazların fatura bedelleri ne kadar olursa o kadar kredi kullanılacak. Peki Ziraat Bankası sulama kredisi komisyonu var mı? İşte sulama kredisi vade detayları...
ZİRAAT BANKASI SULAMA KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Ülkemizde sulama sistemleri için faiz uygulanması olmamasından dolayı tasarruflu sulama kredisinden satın alma işlemi yapılacak cihazların fatura bedelleri ne kadar olursa o kadar kredi kullanılacak. Beş milyon TL ye kadar verilecek kredi imkanında komisyon ya da faiz oranı uygulanmayacak.
Bu mevsimde genel olarak tarımsal sulama işleri için harekete geçmek gerekiyor. Direk tarım zamanlarında değil de erkenden harekete geçmenin ilerleyen zamanlarda daha garanti olmasından dolayı faiz ya da komisyon şartı olmadan kredi imkanlarına başlandı.
KİMLERE SULAMA KREDİSİ VERİLECEK?
Yapılan açıklamaya göre krediden ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı olarak bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda tarımsal üretim yapan çiftçilerin hepsi yararlanabilecek.