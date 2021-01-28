ZİRAAT BANKASI SULAMA KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ülkemizde sulama sistemleri için faiz uygulanması olmamasından dolayı tasarruflu sulama kredisinden satın alma işlemi yapılacak cihazların fatura bedelleri ne kadar olursa o kadar kredi kullanılacak. Beş milyon TL ye kadar verilecek kredi imkanında komisyon ya da faiz oranı uygulanmayacak.

Bu mevsimde genel olarak tarımsal sulama işleri için harekete geçmek gerekiyor. Direk tarım zamanlarında değil de erkenden harekete geçmenin ilerleyen zamanlarda daha garanti olmasından dolayı faiz ya da komisyon şartı olmadan kredi imkanlarına başlandı.