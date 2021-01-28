FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Powell'ın varlık alımlarıyla ekonomiye destek olunacağı demecine rağmen ekonomide kaydadeğer gelişme görmek için zaman gerekliliği vurgusu ve "İstihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmak için uzun yol var" demesi başta ABD vadelileri olmak üzere piyasalardaki satışları artırırken doları yükseltti. Dolar endeksi 90.75 üzerine çıktı. Altın ve petrol fiyatları düştü.

Endeksteki yükselişe paralel olarak Dolar/TL de yönünü yukarı çevirdi. Dün 7.35 altını zorlayan dolar kuru 28 Ocak günü 7.43 seviyesine geldi

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 28 OCAK 2021

İngiliz Sterlini 10,17 TL

Amerikan Doları 7,42 TL

Euro 8,99 TL