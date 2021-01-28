Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.01.2021 09:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2021 09:19
    ABONE OL

    kaç TL? 28 Ocak Perşembe dolar fiyatları kaç oldu?

    kaç TL? Haftanın dördüncü işlem gününde döviz kurundaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar, dün yapılan sonrası yükselmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından döviz yatırımcıları dolar ve almak için en uygun zamanı araştırıyor. Peki, 28 Ocak Perşembe Dolar ve euro fiyatları kaç oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    Dolar kaç TL? 28 Ocak dolar euro fiyatları kaç oldu?

    Dolar, dünkü Fed faiz kararı sonrası beklentilere paralel gelen metin ve güvercin söylemlere rağmen Powell'ın basın toplantısının ardından sert yükseldi.

    FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

    Powell'ın varlık alımlarıyla ekonomiye destek olunacağı demecine rağmen ekonomide kaydadeğer gelişme görmek için zaman gerekliliği vurgusu ve "İstihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmak için uzun yol var" demesi başta ABD vadelileri olmak üzere piyasalardaki satışları artırırken doları yükseltti. Dolar endeksi 90.75 üzerine çıktı. Altın ve petrol fiyatları düştü.

    Endeksteki yükselişe paralel olarak Dolar/TL de yönünü yukarı çevirdi. Dün 7.35 altını zorlayan dolar kuru 28 Ocak günü 7.43 seviyesine geldi

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 28 OCAK 2021

    İngiliz Sterlini 10,17 TL
    Amerikan Doları 7,42 TL
    Euro 8,99 TL


    İsviçre Frangı 8,37 TL
    Japon Yeni 0,07 TL
    Suudi Arabistan Riyali 1,98 TL
    Norveç Kronu 0,85 T
        Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? 28 Ocak Perşembe dolar euro fiyatları kaç oldu?