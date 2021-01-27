Borçlardan sıkılan ve bir an önce ödeme kolaylığı ile borçlarını kapatmak isteyen kişilerin özellikle işine yarayacak olan bu fırsatlar haberimizde detaylıca verilmiştir. Bankaların borç transferi ile sağladığı ödeme kolaylığının tüm ayrıntıları haberimizde.. Başvuru sırasında, bazı bankalar gerekli belgeleri kişiden talep edebilmektedir. Çoğu bankanın kişiden nüfus cüzdanı, ikametgah adresi, maaş bordrosu, gelir belgesi kendi adına kayıtlı sabit telefon, elektrik, doğalgaz,su faturalarından biri istenerek başvurular değerlendirmeye alınır.
BORÇLAR TEK BANKADA NASIL TOPLANIR?
Bu kolaylığı sağlayan bankalara başvuru yaparak, tüm borçlarınızı bir banka üzerinde toplayıp, kendinize ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Gecikmeye düşen ve ödemekte zorlandığınız kredi ve kredi kartı borçlarınızın birikmesi yasal süreç başlatılmasına neden olabilmektedir.
Yasal takibe düşen borçlar sonucunda kişiler, maddi anlamda uğraştırıcı bir süreç içerisinde girmektedir. Bankaların borçları kapatma kredisi vermesindeki amaç, ödenecek tutarın tek bankada birleştirilmesi ve kişilere ödeme kolaylığı sağlanmasıdır.
Borcu olanlar dikkat!
QNB Finansbank tarafından gelen açıklamaya göre borç kapatma kredi fırsatları sunulacak. Tüm borçları kapatmak için kullanılan ihtiyaç kredisi ile kapatma fırsatları sunulurken geri ödeme yanı sıra esnek ödeme koşulları ve uygun faiz oranları ile işlemler meydan gelebilir. Borç kapatma kredisi veriliyor…Bir yandan da bu zorlu günlerde kimlerin borç kapatma kredisini hangi belgeler ile alabilecekleri belli oldu.
Hayat sigortası ürünü alanlar
Hayat sigorta primleri ortalama olarak 47 olan müşteriler
Gelir belgesiTC kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik belgesi
Son üç aydır ikamet edilen adrese ait telefon, internet, su, elektrik ya da doğalgaz faturası