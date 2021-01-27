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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 16:08
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    • 27.01.2021 16:08
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    Gözler oradaydı! Borcu olanlar dikkat! Flaş gelişme yaşandı, kapatma başvuruları başladı mı?

    larınızı ve bankalara olan borçlarınızı tek banka üzerinde toplayarak ödeme basitliğinden siz de yararlanabilirsiniz. Bu basitliği sunan bankalara müracaatta bulunabilirsiniz. Bunun için borç transferi tek bir bankaya ödeme yapma vaadinde bulunarak borçlarınızı kapatıp ödemelerinizi hakimiyet altına alabilmektedirler. Esnek ödeme usulünün yanı sıra uygun faiz oranları ile borçlardan kurtulma fırsatları geliyor. Birçok banka bu zorlu günlerde borç kapatma fırsatı sunuyor. Bu kolaylığı sağlayan bankalara başvuru yaparak, tüm borçlarınızı bir banka üzerinde toplayıp, kendinize ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Gözler oradaydı! Borcu olanlar dikkat! Flaş gelişme yaşandı

    Borçlardan sıkılan ve bir an önce ödeme kolaylığı ile borçlarını kapatmak isteyen kişilerin özellikle işine yarayacak olan bu fırsatlar haberimizde detaylıca verilmiştir. Bankaların borç transferi ile sağladığı ödeme kolaylığının tüm ayrıntıları haberimizde.. Başvuru sırasında, bazı bankalar gerekli belgeleri kişiden talep edebilmektedir. Çoğu bankanın kişiden nüfus cüzdanı, ikametgah adresi, maaş bordrosu, gelir belgesi kendi adına kayıtlı sabit telefon, elektrik, doğalgaz,su faturalarından biri istenerek başvurular değerlendirmeye alınır.


    BORÇLAR TEK BANKADA NASIL TOPLANIR?

    Bu kolaylığı sağlayan bankalara başvuru yaparak, tüm borçlarınızı bir banka üzerinde toplayıp, kendinize ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Gecikmeye düşen ve ödemekte zorlandığınız kredi ve kredi kartı borçlarınızın birikmesi yasal süreç başlatılmasına neden olabilmektedir.

    Yasal takibe düşen borçlar sonucunda kişiler, maddi anlamda uğraştırıcı bir süreç içerisinde girmektedir. Bankaların borçları kapatma kredisi vermesindeki amaç, ödenecek tutarın tek bankada birleştirilmesi ve kişilere ödeme kolaylığı sağlanmasıdır.


    Borcu olanlar dikkat!

    QNB Finansbank tarafından gelen açıklamaya göre borç kapatma kredi fırsatları sunulacak. Tüm borçları kapatmak için kullanılan ihtiyaç kredisi ile kapatma fırsatları sunulurken geri ödeme yanı sıra esnek ödeme koşulları ve uygun faiz oranları ile işlemler meydan gelebilir. Borç kapatma kredisi veriliyor…Bir yandan da bu zorlu günlerde kimlerin borç kapatma kredisini hangi belgeler ile alabilecekleri belli oldu.

    Hayat sigortası ürünü alanlar

    Hayat sigorta primleri ortalama olarak 47 olan müşteriler

    Gelir belgesiTC kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik belgesi

    Son üç aydır ikamet edilen adrese ait telefon, internet, su, elektrik ya da doğalgaz faturası

        Hangi borçlar ödenir?

        Başka bankalara kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar borç transfer kredi fırsatlarının sahibi olabilecekler.

        Bankadan sunulan fırsatlardan yararlanmak isteyen müşteriler hangi bankalar ile borcu varsa orası ile iletişime geçmeli ve o borç olan bankaların QNB ile iletişime geçmesi gerekir. Fakat bu durum sadece kredi borcu için geçerlidir. Kredi kartı için böyle bir şey gerekli değildir. Konut kredisinden ek hesap ya da QNB Finansbank içerisinde yer alan borçlar da dahil edilmez.

        Nasıl başvurular yapılır?

        Ön başvuru yapmak için kişilerin TC kimlik numaralarını yazarak 5030 numarasına kısa mesaj göndermesi gerekir. Olumlu sonuçları olan kişilerin en yakın şubelere giderek başvuru yapması gerekir

        GARANTİ BBVA

        Çekilmek istenen kredi miktarına göre faiz oranları değişmektedir. Emekliler, kira gelir sahipleri, şahıs firması ya da firma ortağı geliri olan kişiler ve ticari amaçlı kullanılan ihtiyaç kredileri 36 ay vade ile kredi kullanımı sağlanmaktadır. Başvurular intenet bankacılığı ve Garanti BBVA mobil üzerinden yapılabilmektedir.

        Banka müşterisi olmayan kişiler, bireysel müşteriler 25.000 TL, esnaflar ise 60.000 TL maksimum kredi çekebilmektedirler. Faiz oranları %1,29 ve %1,79 arasında farklılık gösterebilir.

            GARANTİ BBVA

            Çekilmek istenen kredi miktarına göre faiz oranları değişmektedir. Emekliler, kira gelir sahipleri, şahıs firması ya da firma ortağı geliri olan kişiler ve ticari amaçlı kullanılan ihtiyaç kredileri 36 ay vade ile kredi kullanımı sağlanmaktadır. Başvurular intenet bankacılığı ve Garanti BBVA mobil üzerinden yapılabilmektedir.

            Banka müşterisi olmayan kişiler, bireysel müşteriler 25.000 TL, esnaflar ise 60.000 TL maksimum kredi çekebilmektedirler. Faiz oranları %1,29 ve %1,79 arasında farklılık gösterebilir.

            TRANSFER KREDİSİ İÇİN GEREKLİ DURUMLAR VE BELGELER

            Bireysel kredilere uygulanan vade 60 aydan 36 aya düşürüldü. 36 ay vadeli olarak yapılandırma işlemi uygulandığı zaman faiz oranı değişmeden, aylık taksit ödemeleri ayarlanır ve yeni bir ödeme planı oluşturulur. Yapılandırma başvuru şartlarında faiz oranları ve vadeler değişebilmektedir fakat kişinin kredi notu değişmemektedir. Yapılandırma işlemi için,bankalar mutlaka kişinin kredi notuna bakmaktadır. Eğer risksiz grupta yer alıyorsanız ve gelir durumunuz borçlarınızın ödemesi için yeterli olacak ise işlemleriniz başlatılır.

            Borç transferi için istenen belgeler ve şartlar aşağıdaki gibidir.

            - Kredi ve kredi borçlarının belgelerle tespiti

            - Herhangi bir idari takibin bulunmaması

            - Teminat olarak verilecek ipotek için eş rızası

            - Gelir belgesinin resmi geçerliliği ve beyanı

            - Çekilecek kredinin taksit tutarının maaş yarısını geçmemesi

            - Konut kredisi haricindeki borçların vadesinin 36 ayı geçmemesi

            Bu işlemler için kişinin çalıştığı yere ve durumuna göre istenilen belgeler farklı olabilmektedir.

            Özel sektör çalışanı: Maaş bordrosu, SGK dökümanı, İkametgah, iş yerinden imza sirküsü,borç belgesi,ek gelir belgesi

            Kamu çalışanı: İkametgah,maaş bordrosu, ek gelir belgesi,borç belgesi

            Vergi levhalı kurumlar ticari müşteriler: İmza sirküsü, oda kayıt belgesi, bilanço ve gelir tablosu, ek gelir belgesi, güncel vergi levhası ve borç belgesi

            Başvuru sırasında, bazı bankalar gerekli belgeleri kişiden talep edebilmektedir. Çoğu bankanın kişiden nüfus cüzdanı, ikametgah adresi, maaş bordrosu, gelir belgesi kendi adına kayıtlı sabit telefon, elektrik, doğalgaz,su faturalarından biri istenerek başvurular değerlendirmeye alınır.
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            Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Borcu olanlar dikkat! Flaş gelişme yaşandı, borç kapatma kredi başvuruları başladı mı?