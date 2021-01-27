GARANTİ BBVA

Çekilmek istenen kredi miktarına göre faiz oranları değişmektedir. Emekliler, kira gelir sahipleri, şahıs firması ya da firma ortağı geliri olan kişiler ve ticari amaçlı kullanılan ihtiyaç kredileri 36 ay vade ile kredi kullanımı sağlanmaktadır. Başvurular intenet bankacılığı ve Garanti BBVA mobil üzerinden yapılabilmektedir.

Banka müşterisi olmayan kişiler, bireysel müşteriler 25.000 TL, esnaflar ise 60.000 TL maksimum kredi çekebilmektedirler. Faiz oranları %1,29 ve %1,79 arasında farklılık gösterebilir.