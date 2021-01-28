Fed faizlerde beklentilerde olduğu gibi değişikliğe gitmedi. Fed'in faiz kararı oy birliği ile alındı. Alınan karar sonucunda faizler yüzde 0-0.25 aralığında sabit kaldı. Bu açıklama sonrası altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?
Uzun zamandır altın fiyatlarındaki aşağı yönlü trend devam ediyor. Altının yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altının önceki kapanış fiyatı 437,11 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0,17 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor.
ALTININ ONS FİYATI ALIŞ:1.837,54
ALTININ ONS FİYATI SATIŞ: 1.838,94