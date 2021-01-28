Fed faizlerde beklentilerde olduğu gibi değişikliğe gitmedi. Fed'in faiz kararı oy birliği ile alındı. Alınan karar sonucunda faizler yüzde 0-0.25 aralığında sabit kaldı. Bu açıklama sonrası altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?