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    • Ekonomi
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    • 28.01.2021 10:09
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    Altın fiyatları son dakika! 28 Ocak , , yarım altın ve tam altın kaç TL? 18-24 ayar altın ..

    Altın fiyatları son dakika! Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz akşam açıklanan 'in faiz kararı sonrası serbest piyasada sarı madenin değeri yeniden düşüşe geçti. Uzun zamandır altın fiyatlarındaki aşağı yönlü trend devam ediyor. Altının yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor.  Peki, 28 Ocak Cuma , , yarım altın ve tam altın kaç TL? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

    28 Ocak gram altın, çeyrek altın ve tam altın kaç TL?

    Fed faizlerde beklentilerde olduğu gibi değişikliğe gitmedi. Fed'in faiz kararı oy birliği ile alındı. Alınan karar sonucunda faizler yüzde 0-0.25 aralığında sabit kaldı. Bu açıklama sonrası altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?

    Uzun zamandır altın fiyatlarındaki aşağı yönlü trend devam ediyor. Altının yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor.

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Gram altının önceki kapanış fiyatı 437,11 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0,17 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor.

    ALTININ ONS FİYATI ALIŞ:1.837,54
    ALTININ ONS FİYATI SATIŞ: 1.838,94

        GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 438,26 TL
        GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 438,35 TL

        ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 712,00 TL
        ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 724,00 TL

        CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.841,00 TL
        CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.881,00 TL

        22 AYAR BİLEZİK ALIŞ:398,60
        22 AYAR BİLEZİK SATIŞ: 401,30
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        Haberler Ekonomi Altın fiyatları son dakika! 28 Ocak gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? 18-24 ayar altın Kapalıçarşı..