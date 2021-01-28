Bankalar 20, 30, 40, 50 ve 100 bin Türk Lirası limit ile ihtiyaç kredisi vermektedir. Haberimizin devamında merak eden ve araştıran vatandaşlarımız için bu kredileri hangi bankaların verdiğini ve kimlerin bu fırsattan yararlanabileceğini bulabilirsiniz. Borç kapatma kredisi için başvuru yaptığınız banka sizden bazı belgeler istemektedir. Ayrıca düzenli olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür. Peki bankalara kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Vatandaşın kafasında olan bir diğer soru da herkese aynı faiz oranı mı uygulanacak ve de bu krediyi kimler alabilecek oldu. Bu ihtiyaç kredisinde de diğer kredilerde olduğu gibi her vatandaşa maalesef aynı faiz oranı ve limit uygulanmayacak. Daha önceki kredi siciline göre bir faiz belirlenecek. Başvurabilmek için de gerekli bir şart yok. Her vatandaşımız bu kredilere başvuru yapabilmektedir. Sadece kimliğiniz ile başvurabileceğiniz bu krediler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Üç bankaya da kredi başvuruları standart olarak işlemektedir. Garanti, İş Bankası ya da ING Bank aynı şekilde kredi başvurusu almaktadır. Bu üç bankaya mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da telefon bankacılığı ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ancak en garanti kredi başvurusu fiziksel şubelere başvurmakla olabilir. O nedenden ötürü mümkün olduğunca kredi başvurularını fiziksel banka şubelerine yapın.