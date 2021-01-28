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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 10:07
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    • 28.01.2021 10:35
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    20, 30, 40, 50 ve 100 bin TL limitle veren bankalar! Borcu olanlar için son şans olabilir!

    kartı borç kapatma, transfer kredisi veren tüm bankalar vatandaşlar tarafından inceleniyor. Değişik bankalarda muhtelif kredi ve kart borçları olanlar tüketiciler, bu borçlarını istemeleri dahilinde tek bir çatı altında toplayabilirler. Vatandaşlar bu kredilere gerek gerekse de banka şubesine giderek kredi müracaatı yaptılar. İşte şimdi de o fırsatlardan bir tanesi daha geliyor. Her vatandaşa maalesef aynı faiz oranı ve limit uygulanmayacak. Daha önceki kredi siciline göre bir faiz belirlenecek. Başvurabilmek için de gerekli bir şart yok. Her vatandaşımız bu kredilere başvuru yapabilmektedir. Yalnızca kimliğiniz ile alabileceğiniz kredi fırsatı! Hangi bankalar bu krediyi veriyor?

    takvim.com.tr
    20, 30, 40, 50 ve 100 bin TL limitle kredi veren bankalar! Borcu olanlar için...

    Bankalar 20, 30, 40, 50 ve 100 bin Türk Lirası limit ile ihtiyaç kredisi vermektedir. Haberimizin devamında merak eden ve araştıran vatandaşlarımız için bu kredileri hangi bankaların verdiğini ve kimlerin bu fırsattan yararlanabileceğini bulabilirsiniz. Borç kapatma kredisi için başvuru yaptığınız banka sizden bazı belgeler istemektedir. Ayrıca düzenli olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür. Peki bankalara kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?

    KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Vatandaşın kafasında olan bir diğer soru da herkese aynı faiz oranı mı uygulanacak ve de bu krediyi kimler alabilecek oldu. Bu ihtiyaç kredisinde de diğer kredilerde olduğu gibi her vatandaşa maalesef aynı faiz oranı ve limit uygulanmayacak. Daha önceki kredi siciline göre bir faiz belirlenecek. Başvurabilmek için de gerekli bir şart yok. Her vatandaşımız bu kredilere başvuru yapabilmektedir. Sadece kimliğiniz ile başvurabileceğiniz bu krediler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Üç bankaya da kredi başvuruları standart olarak işlemektedir. Garanti, İş Bankası ya da ING Bank aynı şekilde kredi başvurusu almaktadır. Bu üç bankaya mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da telefon bankacılığı ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ancak en garanti kredi başvurusu fiziksel şubelere başvurmakla olabilir. O nedenden ötürü mümkün olduğunca kredi başvurularını fiziksel banka şubelerine yapın.


        DENİZBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR

        Denizbank tarafından sağlanan transfer kredisinde faiz oranları vade sürecine göre değişiyor. Müşteriler kısa vadeli transfer kredisi kullanımlarında çok düşük faiz oranı imkanından faydalanırken orta ve uzun vadeli ödemelerde ise faiz oranı artıyor.

        QNB FİNANSBANK BORÇ TRANSFERİ FAİZ ORANI YÜZDE 1,34 OLDU

        Kredi Tutarı Kredi Faiz Oranı (Aylık) Kredi Vadesi (Ay) Kredi Taksit Tutarı (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti (BSMV Dahil) Sigorta Prim Tutarı* Yıllık Toplam Maliyet

        10.000 TL %1,47 36 378 TL 52,5 TL 308.20 TL %23.8164

        10.000 TL %1,92 36 414 TL 52,5 TL 314.63 TL %32.5128

        10.000 TL %2,20 36 436 TL 52,5 TL 318.31 TL %37.8408


        BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

        İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.

        Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.
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        Haberler Ekonomi 20, 30, 40, 50 ve 100 bin TL limitle kredi veren bankalar! Borcu olanlar için son şans olabilir!