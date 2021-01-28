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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 09:37
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    • 28.01.2021 09:37
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    Çok düşük faiz 1 yıl geri ödeme yok 60 ay vade! 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi alın! Hangi bankalar veriyor? İşte şartları

    1 yıl geri ödemesiz kredi almak için ne yapmalı? Gibi soruları vatandaşlar merak ediyor. ’den yapılan açıklamaya göre KOBİ’ler için kullandırılacak fona, 300 milyon lira, KGF de 300 milyon lira katkı sağlayacak. Bu katkılarla birlikte toplam 6 milyar liralık kefalet oluşturulacak ve kefalet karşılığı 7.5 milyar liraya kadar kredi kullandırılabilecek. Krediler, 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle kullanılacak ve faiz piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. KOBİ’ler bu kapsamda 1 milyon 125 bin iraya kadar kredi kullanabilecek.

    takvim.com.tr
    Çok düşük faiz 1 yıl geri ödeme yok 60 ay vade! 1 milyon 125 bin...

    Kredi Garanti Fonu, KOBİ'lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredi destek paketi hazırladı. Kredilerin faizi piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. KGF'nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon TL'lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon TL'lik yardım ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira meblağında kefalet sağlanacak. İşte kredi garanti fonu kefaleti ve KOBİ yardım koliyi ile alakalı ayrıntılar...

    BAŞVURU DETAYLARI

    Kredi Garanti Fonu sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    Hedeflenen Kredi Hacmi: 7,5 milyar TL

    AYF kontrgaranti tutarı: 300 milyon TL

    Proje kaynakları: %50 AYF kontrgarantisi, %50 KGF Özkaynağı

    Hedeflenen kefalet hacmi: 6 milyar TL

    Başvuru Süresi: 01.04.2022 tarihine kadar

    Tazmin Üst Limiti: % 10

    GERİ ÖDEMESİZ SÜRE, VADE VE EN FAZLA ÇEKİLEBİLECEK KREDİ TUTARI

    Kredi Garanti Fonu tarafından bir açıklama yapıldı ve "Azami 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere asgari 36 ay, azami 60 ay vade" denildi.

    BAŞVURU ÜCRETİ VE KOMİSYON ORANI

    Komisyon Oranı : yıllık %1.5

    Başvuru Ücreti : 500 TL

        BAŞVURU ŞARTLARI

        Söz konusu kredi KOBİ'ler için veriliyor. İşte başvuru şartları

        Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş, KOBİ tanımını haiz gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
        Başvurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.

        HANGİ BANKALAR?

        Kredi veren bankalar şu şekilde:

        Akbank,
        Alternatifbank,
        Denizbank,
        Garanti BBVA,
        Halkbank,
        ING Bank,
        İş Bankası,
        QNB Finansbank,
        Şekerbank,
        Türk Ekonomi Bankası,
        Yapıkredi Bankası,
        Vakıfbank,
        Ziraat Bankası,

        BAŞVURU ŞEKLİ

        KGF başvurusu yapmak için yukarıdaki bankaların şubelerine giderek müracaatınızı yapabilirsiniz.

        Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Kasım Akdeniz tarafından söz konusu kredi ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu destek paketi KOBİ'lerin rekabet gücünün arttırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğindedir. Bu destek paketi kapsamında vereceğimiz kefaletler ile KOBİ'lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde, nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanmayı hedeflediğimiz bu destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" denildi.

            KREDİ NEDİR?

            İhtiyaç Kredisi, tüketicilerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sunulan, herhangi bir üst limiti olmamakla beraber genelde 1.000 Türk Lirası ile 100.000 Türk Lirası arasındaki tutarlarda verilen kredilerdir. Bireysel krediler müşterinin ödeme gücüne göre 60 aya kadar taksitlendirilebilir. Genelde bankalar bireysel kredi müşterilerinden herhangi bir teminat talep etmez. Birçok banka için sadece nüfus cüzdanı ve gelir belgesi bireysel kredi başvurusu için yeterlidir. Hatta bazı bankalar düşük miktarlı kredilerde müşterisinden gelir belgesi bile talep etmeyebilir.
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            Haberler Ekonomi Çok düşük faiz 1 yıl geri ödeme yok 60 ay vade! 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi alın! Hangi bankalar veriyor? İşte şartları