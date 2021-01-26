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    • Ekonomi
    • 26.01.2021 11:14
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    • 26.01.2021 11:14
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    En az 5.000 TL yatırıp... , , , , TEB...

    En az 5.000 TL yatırıp... ... Borçlu bireylerin borcuna karşılık el konulan bu vasıtalar, legal olarak bankalar tarafından satışa çıkartılmakta ve siz vasıta almak isteyenler için oldukça uygun maliyete satılmaktadır. Banka şubeleri alıcıları tarafından ödenmeyen borçlara binaen, bireylerin mülk varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Şayet borç ödenmez ise, mülk varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale usulü ile yapılmaktadır. Sizde bir araç almak istiyorsanız; bankaların icralık araç listelerini gözden geçirerek çok daha uygun fiyata 2. el araç satın alabilirsiniz

    takvim.com.tr
    En az 5.000 TL yatırıp... Bankalardan icralık araçlar 2. el ihale ilanları

    Bankalar tarafından satışa sunulan, icralık araçlar olduğunu duymuşsunuzdur. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu otomobiller genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait otomobillerdir. Maliyeden veya Qnb Finansbank, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana gibi büyük illerimizde de mevzuat çerçevesinde ikinci el araçları satışa sunarlar.


    Bankalardan Satılık 2. El Araçlar Nasıl Alınır?

    Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır. Bu hususta belirlenen, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Bankalar satılacak araçları internet ve yasada belirtilen diğer yöntemler ile ilan ederler. İlan sonrasında ihale yapılır ve teklif verenlerin teklifleri değerlendirilir. Eğer araçlar satılmaz ise, ikinci ilan başlatılır. Eğer aracı borçlu olan sahibi satın almak isterse, öncelik sahibine verilir.

    En az 5.000 TL yatırıp...

    Örneğin 100.000 TL. değer biçilen bir otomobil için alıcı en az 5.000 TL. teminat tutarı yatırmak zorundadır. Teminatı yatıran alıcı, bankanın hazırlamış olduğu, Bankadan araç satış şartnamesini doldurur ve imzalar. Şartname içeriğinde;

    Araçların hangi adreste bulunduğu ve istendiği takdirde hangi adresten görülebileceği,
    Vergilendirme durumları,
    Aracın satışına ilişkin, fatura, dekont ve KDV ödeme durumu,
    İhaleye online olarak katılma yöntemli ve ayrıntıları,
    Teklif verme ve arttırma yöntemi
    Satış yöntemi ve ayrıntıları,
    Teminat miktarı belirleme, yatırma ve diğer hususlar,
    Bankanın Müşteri seçme hakkı,
    Başvuru için gerekli evraklar ve belgeler,
    Teklif verilmesi sonrası ihalenin başlaması ve süresi,
    Satışın noterden gerçekleşme usulü,
    Bankanın bildireceği diğer hususlar
    bildirilir. Alıcı bu taahhütnameyi imzalayarak bankanın belirlemiş olduğu kuralları kabul ettiğini beyan eder. Bu şartnamenin her sayfası (alt kısmı) alıcı tarafından ıslak imza ile imzalanır.

        Ziraat Bankası 2. El İhale ile Araç Satışı

        Ziraat Bankası satılık 2.el araçlar bağlantısını ziyaret ederek, bankanın ihale ile satışa sunduğun araçlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ziraat İnternet sayfasında bulunan tüm araçlardan bazıları şunlardır;

        2015 model Volkswagen jetta Satış Fiyatı: 74.000 TL
        2015 model Traktör Belirsiz Satış Fiyatı: 83.000 TL
        2012 model Audi A4 Satış Fiyatı: 101.000 TL
        2012 model Fiat DOBLO Satış Fiyatı: 37.000 TL
        2013 model Ford transit Satış Fiyatı: 60.000 TL
        2011 model Ford focus Satış Fiyatı: 42.500 TL
        2008 model RENAULT MASTER Satış Fiyatı: 28.000 TL


        2012 model Bmw Satış Fiyatı: 106.000 TL
        2015 model Fiat DUCATO Satış Fiyatı: 54.500 TL
        2009 model Bmw 3 Satış Fiyatı: 59.000 TL
        2009 model Bmw 3 Satış Fiyatı: 73.000 TL
        2014 model Daf marka çekiciSatış Fiyatı: 254.500 TL
        2013 model Ford transit Satış Fiyatı: 56.500 TL
        2011 model Neoplan Tourliner Satış Fiyatı: 266.600 TL
        2011 model Renault Megane Satış Fiyatı: 38.300 TL
        2008 model Isuzu Otobüs Satış Fiyatı: 47.250 TL
        2013 model Kia Rio B sınıfı araç satış Fiyatı: 38.500 TL

        https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/gayrimenkul/satilik-gayrimenkuller adresinden daha net bilgi alabilirsiniz.

        Albaraka Türk Bankası; https://www.albaraka.com.tr/satilik-araclar.aspx

        Qnb Finansbank: https://www.qnbfinansbank.com/gayrimenkul/icradaki-arac-satislari.aspx

        Garanti Bankası: https://www.garanti.com.tr/tr/garanti_hakkinda/garantiyi_taniyin/2_el_otomobiller.page

        https://www.tebcetelem.com.tr/Icra-Satisindaki-Araclar.aspx
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        Haberler Ekonomi En az 5.000 TL yatırıp... Bankalardan icralık araçlar 2. el ihale ilanları Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Finansbank, TEB...