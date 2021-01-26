En az 5.000 TL yatırıp...

Örneğin 100.000 TL. değer biçilen bir otomobil için alıcı en az 5.000 TL. teminat tutarı yatırmak zorundadır. Teminatı yatıran alıcı, bankanın hazırlamış olduğu, Bankadan araç satış şartnamesini doldurur ve imzalar. Şartname içeriğinde;

Araçların hangi adreste bulunduğu ve istendiği takdirde hangi adresten görülebileceği,

Vergilendirme durumları,

Aracın satışına ilişkin, fatura, dekont ve KDV ödeme durumu,

İhaleye online olarak katılma yöntemli ve ayrıntıları,

Teklif verme ve arttırma yöntemi

Satış yöntemi ve ayrıntıları,

Teminat miktarı belirleme, yatırma ve diğer hususlar,

Bankanın Müşteri seçme hakkı,

Başvuru için gerekli evraklar ve belgeler,

Teklif verilmesi sonrası ihalenin başlaması ve süresi,

Satışın noterden gerçekleşme usulü,

Bankanın bildireceği diğer hususlar

bildirilir. Alıcı bu taahhütnameyi imzalayarak bankanın belirlemiş olduğu kuralları kabul ettiğini beyan eder. Bu şartnamenin her sayfası (alt kısmı) alıcı tarafından ıslak imza ile imzalanır.