Bankalar tarafından satışa sunulan, icralık araçlar olduğunu duymuşsunuzdur. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu otomobiller genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait otomobillerdir. Maliyeden veya Qnb Finansbank, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana gibi büyük illerimizde de mevzuat çerçevesinde ikinci el araçları satışa sunarlar.
Bankalardan Satılık 2. El Araçlar Nasıl Alınır?
Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır. Bu hususta belirlenen, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Bankalar satılacak araçları internet ve yasada belirtilen diğer yöntemler ile ilan ederler. İlan sonrasında ihale yapılır ve teklif verenlerin teklifleri değerlendirilir. Eğer araçlar satılmaz ise, ikinci ilan başlatılır. Eğer aracı borçlu olan sahibi satın almak isterse, öncelik sahibine verilir.
En az 5.000 TL yatırıp...
Örneğin 100.000 TL. değer biçilen bir otomobil için alıcı en az 5.000 TL. teminat tutarı yatırmak zorundadır. Teminatı yatıran alıcı, bankanın hazırlamış olduğu, Bankadan araç satış şartnamesini doldurur ve imzalar. Şartname içeriğinde;
Araçların hangi adreste bulunduğu ve istendiği takdirde hangi adresten görülebileceği,
Vergilendirme durumları,
Aracın satışına ilişkin, fatura, dekont ve KDV ödeme durumu,
İhaleye online olarak katılma yöntemli ve ayrıntıları,
Teklif verme ve arttırma yöntemi
Satış yöntemi ve ayrıntıları,
Teminat miktarı belirleme, yatırma ve diğer hususlar,
Bankanın Müşteri seçme hakkı,
Başvuru için gerekli evraklar ve belgeler,
Teklif verilmesi sonrası ihalenin başlaması ve süresi,
Satışın noterden gerçekleşme usulü,
Bankanın bildireceği diğer hususlar
bildirilir. Alıcı bu taahhütnameyi imzalayarak bankanın belirlemiş olduğu kuralları kabul ettiğini beyan eder. Bu şartnamenin her sayfası (alt kısmı) alıcı tarafından ıslak imza ile imzalanır.