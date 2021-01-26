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    • Ekonomi
    • 26.01.2021 09:43
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    • 26.01.2021 09:43
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    Bu tarih son! 50.000 TL peşinat 24 ay 1,49% faizle! 'den 37 bin TL indirim şimdi alıp 6 ay sonra ödeme müjdesi

    Sıfır vasıta araba markaları tarafından büyük bir merakla beklenen araba kampanyaları 2021 ilanları yayımlandı. Sıfır vasıta almak isteyenlere yine 1.49 faiz imkanı sunulurken yeniden bazı markalarda faizsiz araç kredisi ve indirim fırsatları da sunuldu. 2021 modeli için 4 bin TL nakit para indirimi ve 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sunulurken modeli için ise 5 bin 500 TL nakit para indirimi ve yine 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sağlanıyor. Açıklanan fiyat listesi kapsamında satışa sunulan 2021 model Sedan modelinde satış fiyatı 130 bin 900 TL olarak belirlenirken 2020 modelinin satış fiyatı ise 124 bin 100 TL olarak açıklandı

    Bu tarih son! Fiat Egea 50.000 TL peşinat 24 ay 1,49% faizle!

    Araç fiyatlarında sert düşüş tüm hızı ile devam ederken gözler sıfır araç kampanyaları için açıklanan duyurulara çevrilmişti. Sıfır araç satın alacaklar da otomobil markalarının kampanyalarını araştırıyor. Markalar sıfır araç alımında belli bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken fiyatlar da ise 37 bin TL'ye kadar indirim imkanı sunuyor. Düzenlenen kampanya kapsamında 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sunan Hyundai büyük bir çıkışa imza attı. Hyundai i10 2021 modeli için 4 bin TL nakit para indirimi ve 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sunulurken Hyundai i20 modeli için ise 5 bin 500 TL nakit para indirimi ve yine 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sağlanıyor.

    HYUNDAİ 37 BİN TL NAKİT PARA İNDİRİMİ!

    Düzenlenen kampanya kapsamında 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sunan Hyundai büyük bir çıkışa imza attı. Hyundai i10 2021 modeli için 4 bin TL nakit para indirimi ve 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sunulurken Hyundai i20 modeli için ise 5 bin 500 TL nakit para indirimi ve yine 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sağlanıyor.

    HYUNDAİ 2020 MODEL SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI İLE FİYAT İNDİRİMİ MÜJDESİ GELDİ!

    Türkiye'nin en çok satılan sıfır araç modelleri arasında yer alan Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) donanım paketi 2021 modeli 156 bin 600 TL olurken 2020 modeli için talep edilen fiyat ise 152 bin 130 TL oldu.


        FİAT EGEA SEDAN 2020 VE 2021 YILI FİYAT LİSTESİ

        Açıklanan fiyat listesi kapsamında satışa sunulan 2021 model Fiat Egea Sedan modelinde satış fiyatı 130 bin 900 TL olarak belirlenirken 2020 modelinin satış fiyatı ise 124 bin 100 TL olarak açıklandı. Yani sıfır araç almak isteyen kişiler için en düşük araç fiyatı 124 bin 100 lira olarak ilan edilmiş oldu.

        Fiat Egea 50.000 TL 24 ay 1,49% faizle

        Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 09.01.2021-01.02.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

        130 BİN TL ALTI SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

        2021 Ocak ayı araç fiyatları listesi baz alınarak hazırlanan lisede kampanyalar da dahil 130 bin TL fiyat bandının altında satışa sunulan 2021 ve 2020 model sıfır araç modellerinin listesini hazırladık. İşte modeller ve fiyatlar;

        2021 model Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 130.900 TL
        2020 Model Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 124.100 TL
        2020 model Fiat Panda Urban 1.2 69 HP: 130.000 TL
        2021 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP (Benzin): 119.900 TL
        2021 model Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 Fire 77HP (Benzin): 125.900 TL

            2021 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 122.900 TL
            2021 model Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 128.900 TL
            2020 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP (Benzin): 115.100 TL
            2020 model Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 Fire 77HP (Benzin): 121.100 TL
            2020 model Fiat Fiorino Combi Premio 1.4 Fire 77HP (Benzin): 127.100 TL
            2020 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 118.100 TL
            2020 model Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 124.100 TL
            2020 model Fiat Fiorino Combi Premio 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 130.100 TL

            DACİA

            2020 Model Dacia Sandero ve Dokker modelleri 2021 Ocak ayı fiyat listesinde 130 bin TL'nin üzerinde bir fiyat etiketi ile satışa sunuyor. Lakin Dacia tarafından yapılan indirim kampanyası ile bu iki araç 130 bin TL'nin altında bir fiyat ile şimdilik satışa sunuluyor.

            2020 Model Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg: 126.45 TL

            2020 Model Dacia Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg: 124.950 TL
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            Haberler Ekonomi Bu tarih son! Fiat Egea 50.000 TL peşinat 24 ay 1,49% faizle! Hyundai'den 37 bin TL indirim şimdi alıp 6 ay sonra ödeme müjdesi