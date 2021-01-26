Araç fiyatlarında sert düşüş tüm hızı ile devam ederken gözler sıfır araç kampanyaları için açıklanan duyurulara çevrilmişti. Sıfır araç satın alacaklar da otomobil markalarının kampanyalarını araştırıyor. Markalar sıfır araç alımında belli bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken fiyatlar da ise 37 bin TL'ye kadar indirim imkanı sunuyor. Düzenlenen kampanya kapsamında 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sunan Hyundai büyük bir çıkışa imza attı. Hyundai i10 2021 modeli için 4 bin TL nakit para indirimi ve 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sunulurken Hyundai i20 modeli için ise 5 bin 500 TL nakit para indirimi ve yine 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sağlanıyor.