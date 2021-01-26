Araç fiyatlarında sert düşüş tüm hızı ile devam ederken gözler sıfır araç kampanyaları için açıklanan duyurulara çevrilmişti. Sıfır araç satın alacaklar da otomobil markalarının kampanyalarını araştırıyor. Markalar sıfır araç alımında belli bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken fiyatlar da ise 37 bin TL'ye kadar indirim imkanı sunuyor. Düzenlenen kampanya kapsamında 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sunan Hyundai büyük bir çıkışa imza attı. Hyundai i10 2021 modeli için 4 bin TL nakit para indirimi ve 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sunulurken Hyundai i20 modeli için ise 5 bin 500 TL nakit para indirimi ve yine 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sağlanıyor.
HYUNDAİ 37 BİN TL NAKİT PARA İNDİRİMİ!
Düzenlenen kampanya kapsamında 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sunan Hyundai büyük bir çıkışa imza attı. Hyundai i10 2021 modeli için 4 bin TL nakit para indirimi ve 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sunulurken Hyundai i20 modeli için ise 5 bin 500 TL nakit para indirimi ve yine 6 ay ertelemeli taşıt kredisi desteği sağlanıyor.
HYUNDAİ 2020 MODEL SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI İLE FİYAT İNDİRİMİ MÜJDESİ GELDİ!
Türkiye'nin en çok satılan sıfır araç modelleri arasında yer alan Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) donanım paketi 2021 modeli 156 bin 600 TL olurken 2020 modeli için talep edilen fiyat ise 152 bin 130 TL oldu.