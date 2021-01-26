18 bin TL ve 25 bin TL fiyatlarla devlet kurumundan 2. el otomobil satış ihalesi!

Yarı fiyatına ikinci el otomobil! Araba maliyetlerinin yüksek olması taşıt sahibi olmak isteyenleri düşündürüyor. Daha uygun maliyete araba sahibi olmanın yollarını arayanlara yönelik olarak devlet ihtimaller sunuyor. Sahiplerinin mükellefliklerini yerine getirememesinden dolayı haczedilen taşıtlar rayiç maliyetlerinin çok daha altına bulabiliyor.