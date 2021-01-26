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    • 27.01.2021 09:33
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    • 14.04.2021 13:10
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    18 bin TL ve 25 bin TL fiyatlarla devlet kurumundan 2. el otomobil satış ihalesi!

    İkinci el araç piyasası cep yakarken düşük fiyattan otomobil almak da mümkün. Piyasa fiyatının çok altında bulunan hacizli otomobiller icra daireleri tarafından ihale ile satışa çıkarıldı. İşte yarı fiyatıyla ihaleye başlayan o araçlar ve fiyatları... Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor.

    takvim.com.tr
    18 bin TL ve 25 bin TL fiyatlarla devlet kurumundan 2. el otomobil satış ihalesi!

    Yarı fiyatına ikinci el otomobil! Araba maliyetlerinin yüksek olması taşıt sahibi olmak isteyenleri düşündürüyor. Daha uygun maliyete araba sahibi olmanın yollarını arayanlara yönelik olarak devlet ihtimaller sunuyor. Sahiplerinin mükellefliklerini yerine getirememesinden dolayı haczedilen taşıtlar rayiç maliyetlerinin çok daha altına bulabiliyor.

    TÜBİTAK BİLGEM OTOMOBİL İHALE İLANI

    a) Adı: TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi)
    b) Adresi: Barış Mah., Dr.Zeki ACAR Cad. No:1, 41470 Gebze/KOCAELİ
    c) Telefon numarası: 0262 675 36 52
    ç) Faks numarası: 0262 675 36 14
    d) Elektronik Posta Adresi: bilgem.ihale@tubitak.gov.tr
    c) Taşıtların görüleceği yer: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1, 41470 Gebze/KOCAELİ


    İşte satışa çıkan bazı otomobiller:

    2016 model Renault Megane dizel

    İhale başlangıç bedeli: 52 bin lira
    Muhammen bedeli: 100 bin lira


        2017 model Honda Civic benzinli

        İhale başlangıç bedeli: 116 bin lira
        Muhammen bedeli: 220 bin lira


        2017 model Opel Mokka dizel

        İhale başlangıç bedeli: 85 bin 500 lira
        Muhammen bedeli: 165 bin lira


        2018 Fiat Egea dizel

        İhale başlangıç bedeli: 48 bin 500 lira
        Muhammen bedeli: 95 bin lira

            2017 model BMW 3.18 dizel

            İhale başlangıç bedeli: 207 bin 500 lira
            Muhammen bedeli: 405 bin lira

            2016 model Hyundai Tucson

            İhale başlangıç bedeli: 120 bin lira
            Muhammen bedeli: 235 bin lira

            2017 model Opel Crossland benzinli

            hale başlangıç bedeli 111 bin lira
            Muhammen bedeli: 220 bin lira


            2016 model Audi A6 dizel

            İhale başlangıç bedeli: 281 bin lira
            Muhammen bedeli: 548 bin lira

                2017 model Hyundai i20 benzinli

                İhale başlangıç bedeli: 69 bin 500 lira
                Muhammen bedeli: 135 bin lira

                2016 model Nissan Qashqai benzinli

                İhale başlangıç bedeli: 95 bin 500 lira
                Muhammen bedeli: 185 bin lira

                2016 model Ford Focus dizel

                İhale başlangıç bedeli: 69 bin 500 lira
                Muhammen bedeli 134 bin lira
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                Haberler Otomobil 18 bin TL ve 25 bin TL fiyatlarla devlet kurumundan 2. el otomobil satış ihalesi!