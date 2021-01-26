18 bin TL ve 25 bin TL fiyatlarla devlet kurumundan 2. el otomobil satış ihalesi!

Yarı fiyatına ikinci el otomobil! Araba maliyetlerinin yüksek olması taşıt sahibi olmak isteyenleri düşündürüyor. Daha uygun maliyete araba sahibi olmanın yollarını arayanlara yönelik olarak devlet ihtimaller sunuyor. Sahiplerinin mükellefliklerini yerine getirememesinden dolayı haczedilen taşıtlar rayiç maliyetlerinin çok daha altına bulabiliyor.
TÜBİTAK BİLGEM OTOMOBİL İHALE İLANI
a) Adı: TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi)
b) Adresi: Barış Mah., Dr.Zeki ACAR Cad. No:1, 41470 Gebze/KOCAELİ
c) Telefon numarası: 0262 675 36 52
ç) Faks numarası: 0262 675 36 14
d) Elektronik Posta Adresi: bilgem.ihale@tubitak.gov.tr
c) Taşıtların görüleceği yer: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1, 41470 Gebze/KOCAELİ
İşte satışa çıkan bazı otomobiller:
2016 model Renault Megane dizel
İhale başlangıç bedeli: 52 bin lira
Muhammen bedeli: 100 bin lira