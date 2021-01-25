Otomotiv sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Otomobil pazarlarına akın eden kişiler bütçelerine göre araçlar arıyor. Biz de sizler için ikinci el araç piyasasını araştırdık. İşte 50 Bin Lira altı en çok tercih edilen ikinci el otomobil modelleri… Yerli üretim olan Fiat'ın üretimden kaldırdığı modellerden olan Pailo döneminin efsanesi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat/performans aracı olan Palio yedek parça sıkıntısı çekmek istemeyenlerin de almak isteyeceği araçlar başında geliyor. 50 Bin TL'ye 2000 model bir Palio sahibi olabilirsiniz.