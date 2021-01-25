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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 13:26
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    • 25.01.2021 13:26
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    Bu kadar ucuz 2. el otomobil artık yok! !

    Otomotiv maliyetlerindeki yükseliş sonrasında küçük birimi bulunan alt gelir düzeyindeki vatandaşlar yatırım yapmak için araba almak istiyor. Araba fiyatlarının fena bir şekilde arttığı bu dönemde bu durum biraz zor gibi görünüyor. Bu anlamda haberimizde 50.000 liraya alınacak en iyi araba marka ve modelleri sizler için derledik. Örneğin: 'de en fazla otomobil satan firmalardan biri olan firmasının Polo aracı çok tutuluyor. Fazla olması otomobil fiyatını düşürürken, tutulmasıyla da elden kolayca çıkartılabiliyor. 2000 Model aracını 50 Bin TL altına bulabilmeniz mümkün.

    takvim.com.tr
    Sahibinden 50.000 liraya alınacak en iyi araba marka ve modelleri!

    Otomotiv sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Otomobil pazarlarına akın eden kişiler bütçelerine göre araçlar arıyor. Biz de sizler için ikinci el araç piyasasını araştırdık. İşte 50 Bin Lira altı en çok tercih edilen ikinci el otomobil modelleri… Yerli üretim olan Fiat'ın üretimden kaldırdığı modellerden olan Pailo döneminin efsanesi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat/performans aracı olan Palio yedek parça sıkıntısı çekmek istemeyenlerin de almak isteyeceği araçlar başında geliyor. 50 Bin TL'ye 2000 model bir Palio sahibi olabilirsiniz.

    Volkswagen Polo

    Türkiye'de en fazla otomobil satan firmalardan biri olan Alman Volkswagen firmasının Polo aracı çok tutuluyor. Fazla olması otomobil fiyatını düşürürken, tutulmasıyla da elden kolayca çıkartılabiliyor. 2000 Model Volkswagen Polo aracını 50 Bin TL altına bulabilmeniz mümkün.


    50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

    Model Yılı: 2000

    Motor CC: 1.6

    Beygir Gücü: 100 hp

    Vites Tipi: Manuel

    Yakıt: Benzin

    Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

    Fiat Palio

    Yerli üretim olan Fiat'ın üretimden kaldırdığı modellerden olan Pailo döneminin efsanesi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat/performans aracı olan Palio yedek parça sıkıntısı çekmek istemeyenlerin de almak isteyeceği araçlar başında geliyor. 50 Bin TL'ye 2000 model bir Palio sahibi olabilirsiniz.

    50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

    Model Yılı: 2000

    Motor CC: 1.4

    Beygir Gücü: 77 hp

    Vites Tipi: Manuel

    Yakıt: Benzin

    Diğer Özellikler: Elektrikli cam

        Opel Corsa

        Alman efsanesi Opel aracının günümüzde hala farklı kasa tipiyle ürettiği ve son derece ilgi gören araçlardan biri olan Corsa modeli 50 Bin TL altına alabileceğiniz ideal araçların başında geliyor.

        50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

        Model Yılı: 2002

        Motor CC: 1.4

        Beygir Gücü: 75 hp

        Vites Tipi: Manuel

        Yakıt: Benzin

        Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

        Peugeot 206

        Fransız araç firması Peugeot bir dönem araç piyasasına 206 modeliyle damga vurmuştu. Modern kasasıyla dikkat çeken 206 seri olmasıyla şoförleri etkilemişti.

        50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

        Model Yılı: 2003

        Motor CC: 1.6

        Beygir Gücü: 110 hp

        Vites Tipi: Manuel

        Yakıt: Benzin

        Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

        Renault Megane

        Bir diğer Fransız firma olan Renault halen üretimi bulunan Megane'ı satışa çıkarttığında insanlar aracı almak için sıraya geçmişti. Siz de sıra beklemeden 50 Bin TL'nin altı bir paraya bir Megane sahibi olabilirsiniz.

        50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

        Model Yılı: 1998

        Motor CC: 1.6

        Beygir Gücü: 90 hp

        Vites Tipi: Manuel

        Yakıt: Benzin

        Diğer Özellikler: Elektrikli cam

            Tata Indıca

            Bir Hindistan markası olan Tata, Türkiye araç piyasasına geç girmiş olsa da piyasayı sarsmayı başardı. Düşük fiyatlarıyla dikkat çeken firma hemen yüksek derece satışlarına başladı.

            50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

            Model Yılı: 2007

            Motor CC: 1.4

            Beygir Gücü: 75 hp

            Vites Tipi: Manuel

            Yakıt: Benzin

            Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

            Toyota Corolla

            Japonya üretimi olan Toyota firması kasa dayanıklılığı ve motor gücüyle karşımıza çıkıyor. Hala satışı olan Toyota Corolla'nın 1998 modelini 50 Bin TL altına alabilirsiniz.

            50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

            Model Yılı: 1998

            Motor CC: 1.3

            Beygir Gücü: 90 hp

            Vites Tipi: Manuel

            Yakıt: Benzin

            Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

            Hyundai Accent

            Güney Kore merkezli olan Hyundai firması diğer arabalara oranla düşük fiyatıyla dikkat çekiyor. Performansı da son derece başarılı olan Hyundai talep gören araçların başında geliyor.

            50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

            Model Yılı: 2000

            Motor CC: 1.3

            Beygir Gücü: 75 hp

            Vites Tipi: Manuel

            Yakıt: Benzin

            Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

                Opel Astra

                Opel serisinin orta segment olarak geçen aracı Astra yeni kasasıyla günümüzde fırtına gibi esse de geçmişten gelen ağırlığını unutmamak lazım. Almanya merkezli firma sağlam kasa ve güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor.

                50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

                Model Yılı: 1998

                Motor CC: 1.4

                Beygir Gücü: 75 hp

                Vites Tipi: Manuel

                Yakıt: Benzin

                Diğer Özellikler: Elektrikli cam

                Tofaş Doğan

                Türkiye efsanesi olan Tofaş'ın Doğan modeli günümüzde hala popülerliğini koruyor. Adına hayran kulüplerinin kurulduğu araç arkadaş itiş olmasıyla özellikle modifiye severler tarafından çok tutuluyor. Son derece hızlı satışıyla da hızlı para kazanmak isteyenlerin odağı haline geldi.

                50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

                Model Yılı: 1998

                Motor CC: 1.6

                Beygir Gücü: 80 hp

                Vites Tipi: Manuel

                Yakıt: Benzin

                Diğer Özellikler: Elektrikli cam

                Opel Vectra

                Opel'in üretimi duran ancak efsanesi haline gelmiş araçlarında başında Vectra geliyor. Son derece konforlu olan aracın performansı da göz dolduruyor.

                50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

                Model Yılı: 1997

                Motor CC: 1.6

                Beygir Gücü: 75 hp

                Vites Tipi: Manuel

                Yakıt: Benzin

                Diğer Özellikler: Elektrikli cam

                    Ford Mondeo

                    ABD'li firma olan Ford'un yeni modelleriyle hala piyasaya sunduğu Mondeo aracı eski modeline rağmen kullanıcısına günümüzün konforunu yaşatıyor.

                    50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

                    Model Yılı: 1998

                    Motor CC: 2.0

                    Beygir Gücü: 130 hp

                    Vites Tipi: Manuel

                    Yakıt: Benzin

                    Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

                    Rover 200

                    İngiltere merkezli Rover firmasının son derece üstün teknolojilerle ürettiği 200 modeli ülkemizde çok tutulmasa da kullanıcısına vazgeçilmez bir deneyim sunuyor.

                    50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

                    Model Yılı: 1999

                    Motor CC: 1.6

                    Beygir Gücü: 105 hp

                    Vites Tipi: Manuel

                    Yakıt: Benzin

                    Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

                    Renault Clio

                    Renault'un diğer efsanesi haline gelen Clio yeni kasasıyla günümüzde hala satılıyor. Eskisinin de yenisi kadar tutulduğu Clio düşük fiyatıyla dikkatleri çekiyor.

                    50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

                    Model Yılı: 1999

                    Motor CC: 1.6

                    Beygir Gücü: 105 hp

                    Vites Tipi: Manuel

                    Yakıt: Dizel

                    Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

                        Ford Escort

                        Ford'un günümüzde de satışına devam ettiği Escort modeli tutulan araçların başında geliyor. Satışı da kolay olan araç konforuyla da dikkat çekiyor.

                        50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar

                        Model Yılı: 1999

                        Motor CC: 1.8

                        Beygir Gücü: 105 hp

                        Vites Tipi: Manuel

                        Yakıt: Benzin

                        Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

                        2. EL OTOMOBİLDE EN ÇOK PAYLAŞILAN ŞİKAYETLER

                        "Değişen parça ve boya bilgilerinin verilmemesi nedeniyle hatalı yapılan eksper raporları,

                        Anlaşılan fiyatın üstünde yeni fiyat istenmesi,

                        Bazı firmaların takas 2.el araç satışında takas şartı getirmesi,

                        2.el otomobillerin sıfır diye satılması,

                        Satış sonrası garantili araçla ilgilenilmemesi,

                        Satış esnasında personel tavırları,

                        Satıcıların normalin üstünde fiyat çıkarması,

                        Yedek parçalarda yaşanan sıkıntılar,

                        Servis yetersizliği,

                        Rezervasyon yapıldığı halde araç yok denmesi,

                        Ruhsata işlenmeyen sorunlar,

                        Araç temizliğinin yapılmamış olması,

                        Kapora iadesi yapılmaması,

                        Satış esnasında verilen sözlerin unutulması,

                        Satış sonrası teslimat erteleme,

                        Satış sırasında eksik bilgi verilmesi,

                        Araç bilgilerinin başkalarıyla paylaşılması"
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                        Haberler Ekonomi Bu kadar ucuz 2. el otomobil artık yok! Sahibinden 50.000 liraya alınacak en iyi araba marka ve modelleri!