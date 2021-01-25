Otomotiv sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Otomobil pazarlarına akın eden kişiler bütçelerine göre araçlar arıyor. Biz de sizler için ikinci el araç piyasasını araştırdık. İşte 50 Bin Lira altı en çok tercih edilen ikinci el otomobil modelleri… Yerli üretim olan Fiat'ın üretimden kaldırdığı modellerden olan Pailo döneminin efsanesi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat/performans aracı olan Palio yedek parça sıkıntısı çekmek istemeyenlerin de almak isteyeceği araçlar başında geliyor. 50 Bin TL'ye 2000 model bir Palio sahibi olabilirsiniz.
Volkswagen Polo
Türkiye'de en fazla otomobil satan firmalardan biri olan Alman Volkswagen firmasının Polo aracı çok tutuluyor. Fazla olması otomobil fiyatını düşürürken, tutulmasıyla da elden kolayca çıkartılabiliyor. 2000 Model Volkswagen Polo aracını 50 Bin TL altına bulabilmeniz mümkün.
50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar
Model Yılı: 2000
Motor CC: 1.6
Beygir Gücü: 100 hp
Vites Tipi: Manuel
Yakıt: Benzin
Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima
Fiat Palio
Yerli üretim olan Fiat'ın üretimden kaldırdığı modellerden olan Pailo döneminin efsanesi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat/performans aracı olan Palio yedek parça sıkıntısı çekmek istemeyenlerin de almak isteyeceği araçlar başında geliyor. 50 Bin TL'ye 2000 model bir Palio sahibi olabilirsiniz.
50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar
Model Yılı: 2000
Motor CC: 1.4
Beygir Gücü: 77 hp
Vites Tipi: Manuel
Yakıt: Benzin
Diğer Özellikler: Elektrikli cam