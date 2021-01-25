2021 BOTAŞ personel alım başvuru şartları İŞKUR internet sitesinden bir açıklama yapıldı ve başvurular üzerinden yapılacak. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş kadrolu personel alımı yapacak. BOTAŞ bünyesinde çalışmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. Söz konusu ilan Resmi Gazete'de, AÇSHB kamu ilan sayfasında da yayımlandı ve başvuruların İŞKUR üzerinden alınmaya başladığına yer verildi. İşte AÇSHB-İŞKUR başvuru şartları ve sayfası...
BAŞVURU ŞEKLİ
İlana başvurular aşağıdaki linkten alınıyor.
Linke tıklayın. açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Daha sonra iş arama sayfasını göreceksiniz .Burada İŞYERİ TÜRÜ kısmında KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.
BAŞVURU DETAYLARI
BOTAŞ personel alımı için başvuru genel bilgileri şu şekilde:
1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir