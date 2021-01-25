2021 BOTAŞ personel alım başvuru şartları İŞKUR internet sitesinden bir açıklama yapıldı ve başvurular üzerinden yapılacak. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş kadrolu personel alımı yapacak. BOTAŞ bünyesinde çalışmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. Söz konusu ilan Resmi Gazete'de, AÇSHB kamu ilan sayfasında da yayımlandı ve başvuruların İŞKUR üzerinden alınmaya başladığına yer verildi. İşte AÇSHB-İŞKUR başvuru şartları ve sayfası...