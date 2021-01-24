İŞKUR Mesleki Eğitim Programları 2021 Yılı Başvuru Şartları

Türkiye'de milyonlarca vatandaş işsiz durumda. İşi olmayan vatandaşların çok büyük bir kısmı da herhangi bir mesleği olmayan adaylardan oluşuyor. İşi ve mesleği olmayanlar için ise İŞKUR çok önemli programlar sunuyor. Programların esas amacı işi ve mesleği olmayanlar önce meslek öğrenmeleri ve öğrenilen mesleklerde başarılı olduktan sonra iş sahibi olmaları. Programlar sayesinde istihdam oranının yükseltilmesi ve aranılan mesleklerde personel oranının artırılması da amaçlanıyor.