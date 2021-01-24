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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 17:15
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    • 24.01.2021 17:15
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    2021 yılında işi olmayanlara kurs, iş ve maaş veriliyor! ve başvuru şartları

    2021 yılında işi olmayanlara kurs, iş ve maaş veriliyor! 'de işi olmayan vatandaşların çok büyük bir kısmı mesleği olmayan adaylardan oluşuyor. İşi ve işi olmayanlar için ise çok ehemmiyetli programlar sunuyor. Programların temel emeli işi ve işi olmayanlar evvel iş bilmeleri ve bilinen işlerde galibiyetli olduktan sonra iş sahibi olmaları. İŞKUR, özellikle meslek ve iş deneyimi olmayan işsizlere ‘işbaşında öğrenme’ fırsatı tanıyan işbaşı eğitim programına ağırlık verecek. İŞKUR, 2021’de işbaşı eğitim programlarını sektör, katılımcı ve işveren bazlı olarak çeşitlendirecek.

    takvim.com.tr
    2021 yılında işi olmayanlara kurs, iş ve maaş veriliyor!

    İŞKUR mesleki eğitim programlarına başvuru yapacak olan vatandaşlara çift kazanç sağlanıyor. Bu kurslarda hem meslek öğrenen vatandaşlar hemde iş sahibi oluyorlar. Peki İŞKUR Mesleki Eğitim Programları 2021 yılı başvuru koşulları neler? Kimler başvuru yapabilir? Programların esas amacı işi ve mesleği olmayanlar önce meslek öğrenmeleri ve öğrenilen mesleklerde başarılı olduktan sonra iş sahibi olmaları. Programlar sayesinde istihdam oranının yükseltilmesi ve aranılan mesleklerde personel oranının artırılması da amaçlanıyor.

    İŞKUR Mesleki Eğitim Programları 2021 Yılı Başvuru Şartları

    Türkiye'de milyonlarca vatandaş işsiz durumda. İşi olmayan vatandaşların çok büyük bir kısmı da herhangi bir mesleği olmayan adaylardan oluşuyor. İşi ve mesleği olmayanlar için ise İŞKUR çok önemli programlar sunuyor. Programların esas amacı işi ve mesleği olmayanlar önce meslek öğrenmeleri ve öğrenilen mesleklerde başarılı olduktan sonra iş sahibi olmaları. Programlar sayesinde istihdam oranının yükseltilmesi ve aranılan mesleklerde personel oranının artırılması da amaçlanıyor.


    KİMLER İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPABİLİR?

    İŞKUR Mesleki Eğitim Programları 2021 başvuru şartları kurum tarafından tek tek ilan edildi. Vatandaşlar aşağıda yer alan şartları sağlamalrı durumunda mesleki eğitim programlarına başvuru yapabilir.

    1. Mesleki Eğitim Programlarına katılmak için adayların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları gerekiyor.

    2. İŞKUR programlarına başvurular için 15 yaşını tamamlanmış olunması isteniyor.

        3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak.

        4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak.

        5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak.

        6. Mesleki Eğitim Programlarına emekli olanlar başvuru yapamaz.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        İŞKUR üzerinden ilan edilen Mesleki Eğitim Programlarına başvuruda bulunacak adaylar ilanları takip etmeliler. Kurum üzerinden şahsen başvuruda bulunarak programlara dahil olmak istediğini bildiren adaylara, danışmanları yardımcı olurlar. Bunun dışından İŞKUR'un sitesinden ilanlar güncel olarak da takip edilerek başvuru yapılır. Kurs program ilanları günlük yenilenir.


        İŞİ YAPARAK ÖĞRENİYORLAR

        İşbaşı eğitim programı, kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir iş başında öğrenme programı olarak biliniyor, işbaşı eğitim programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunuyor. Programa katılan üniversite öğrencileri ise zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV'le-rinde yer vermek suretiyle deneyim eksikliği engelini aşabiliyorlar.

            Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkanı da veriliyor. işverenler ise programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişinin mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip oluyorlar.
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            Haberler Ekonomi 2021 yılında işi olmayanlara kurs, iş ve maaş veriliyor! İŞKUR mesleki eğitim programları ve başvuru şartları