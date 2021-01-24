İŞKUR mesleki eğitim programlarına başvuru yapacak olan vatandaşlara çift kazanç sağlanıyor. Bu kurslarda hem meslek öğrenen vatandaşlar hemde iş sahibi oluyorlar. Peki İŞKUR Mesleki Eğitim Programları 2021 yılı başvuru koşulları neler? Kimler başvuru yapabilir? Programların esas amacı işi ve mesleği olmayanlar önce meslek öğrenmeleri ve öğrenilen mesleklerde başarılı olduktan sonra iş sahibi olmaları. Programlar sayesinde istihdam oranının yükseltilmesi ve aranılan mesleklerde personel oranının artırılması da amaçlanıyor.
İŞKUR Mesleki Eğitim Programları 2021 Yılı Başvuru Şartları
Türkiye'de milyonlarca vatandaş işsiz durumda. İşi olmayan vatandaşların çok büyük bir kısmı da herhangi bir mesleği olmayan adaylardan oluşuyor. İşi ve mesleği olmayanlar için ise İŞKUR çok önemli programlar sunuyor. Programların esas amacı işi ve mesleği olmayanlar önce meslek öğrenmeleri ve öğrenilen mesleklerde başarılı olduktan sonra iş sahibi olmaları. Programlar sayesinde istihdam oranının yükseltilmesi ve aranılan mesleklerde personel oranının artırılması da amaçlanıyor.
KİMLER İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPABİLİR?
İŞKUR Mesleki Eğitim Programları 2021 başvuru şartları kurum tarafından tek tek ilan edildi. Vatandaşlar aşağıda yer alan şartları sağlamalrı durumunda mesleki eğitim programlarına başvuru yapabilir.
1. Mesleki Eğitim Programlarına katılmak için adayların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları gerekiyor.
2. İŞKUR programlarına başvurular için 15 yaşını tamamlanmış olunması isteniyor.