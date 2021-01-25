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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 12:33
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    • 25.01.2021 13:22
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    SON DAKİKA: prim borcu yapılandırmasına 1 milyon 428 bin kişi başvurdu

    Son dakika haberi: Bakan , bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptığını açıkladı.

    AA
    Bakan açıkladı! Başvuru sayısı 1,5 milyona dayandı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptığını, 79 milyar 24 milyon liralık borcun yapılandırılacağını açıkladı.

    AMAÇ VATANDAŞIN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK
    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, Kovid-19 salgını döneminde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti.

    165 ALACAĞA YAPILANDIRMA İMKANI
    Borç aslı 165 milyar lira olan SGK alacağına yapılandırma imkanı getirdiklerini aktaran Selçuk, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe giren SGK prim yapılandırmasının 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını bildirdi.

        79 MİLYAR BORÇ YAPILANDIRILACAK
        Bakan Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin başvurduğunu, 79 milyar 24 milyon liralık borcun yapılandırılacağını açıkladı.

        SON BAŞVURU 1 ŞUBAT
        Yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a göre, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırma kapsamında alınmıştı.

        Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 1 Şubat tarihine kadar başvuruda bulunabilecek, ilk taksitlerini 31 Mart tarihine kadar ödeyebilecek.
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: SGK prim borcu yapılandırmasına 1 milyon 428 bin kişi başvurdu