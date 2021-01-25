Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptığını, 79 milyar 24 milyon liralık borcun yapılandırılacağını açıkladı.
AMAÇ VATANDAŞIN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, Kovid-19 salgını döneminde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti.
165 ALACAĞA YAPILANDIRMA İMKANI
Borç aslı 165 milyar lira olan SGK alacağına yapılandırma imkanı getirdiklerini aktaran Selçuk, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe giren SGK prim yapılandırmasının 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını bildirdi.