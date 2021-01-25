Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptığını, 79 milyar 24 milyon liralık borcun yapılandırılacağını açıkladı.