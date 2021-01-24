Bu sene araba almak isteyen vatandaşlar 2021 güncellenmiş fiyat listelerini ve araç kampanyalarını araştırıyorlar. Ocak ayı ile beraber pek çok araba şirketi kampanya duyurusunda bulundular. Son olarak ise Peugeot resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile SUV arabalarda 31 Ocak'a kadar sıfır kampanyası fırsatının devam ettiğini duyurdu. 31/01/2021 tarihine kadar yetkili satıcılarımızda, Kredi Koruma Sigortası alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 60.000 TL 12 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir.
Peugeot kampanya detayları
31/01/2021 tarihine kadar yetkili satıcılarımızda, Kredi Koruma Sigortası alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 60.000 TL 12 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir. Örnek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edilmiş olup, Kredi Koruma Sigortası dahil edilmemiştir. PSA Finans'ın finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sunulmakta olup, kredilendirme şartları TEB Finansman A.Ş. tarafından belirlenmektedir.
İlandaki araç Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. Tüm kampanyalar, 2020 model yılı araçlarda ve kampanyaya katılan Peugeot Yetkili Satıcıları'nda geçerli olup stoklarla sınırlıdır.
Fiat kampanya
2021 model Fiat Egea Sedan modelinde satış fiyatı 130 bin 900 TL olarak belirlenirken 2020 modelinin satış fiyatı ise 124 bin 100 TL olarak açıklandı. Yani sıfır araç almak isteyen kişiler için en düşük araç fiyatı 124 bin 100 lira olarak ilan edilmiş oldu.