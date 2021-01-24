Peugeot kampanya detayları

31/01/2021 tarihine kadar yetkili satıcılarımızda, Kredi Koruma Sigortası alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 60.000 TL 12 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir. Örnek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edilmiş olup, Kredi Koruma Sigortası dahil edilmemiştir. PSA Finans'ın finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sunulmakta olup, kredilendirme şartları TEB Finansman A.Ş. tarafından belirlenmektedir.

İlandaki araç Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. Tüm kampanyalar, 2020 model yılı araçlarda ve kampanyaya katılan Peugeot Yetkili Satıcıları'nda geçerli olup stoklarla sınırlıdır.