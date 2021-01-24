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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 14:05
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    • 24.01.2021 14:05
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    , , Renault ve otomobiller 60 bin TL kredi ve sıfır faizle satılacak! 124 bin 100 TL'ye araba alabilirsiniz

    124 bin 100 TL'ye araba alabilirsiniz... 2020 Mart ayında 'de görülmeye başlayan koronavirüs salgını sebebiyle otomotiv piyasası durma noktasına gelmişti. Sıfır taşıt imalinin durması ile beraber vatandaşlar ikinci el vasıtalara yönelmişti. , , Renault ve otomobiller bilindiği gibi orta direğe hitap eden ve en fazla satılan araçlar olmuştur. Bu anlamda yeni yıl ile birlikte sıfır otomobil fiyatları yeniden gündeme geldi. 2021 kampanya duyurusu yapan araba şirketlerinden biri de Peugeot oldu. Yapılan açıklamaya göre, Peugeot SUV arabalar 60 bin TL kredi ve 31 Ocak’a kadar sıfır faizle satılacak. İşte araba almak isteyenler için kampanya duyurusu…

    takvim.com.tr
    Hyundai, Fiat ve Peugeot otomobiller 60 bin TL kredi ve sıfır faizle satılacak!

    Bu sene araba almak isteyen vatandaşlar 2021 güncellenmiş fiyat listelerini ve araç kampanyalarını araştırıyorlar. Ocak ayı ile beraber pek çok araba şirketi kampanya duyurusunda bulundular. Son olarak ise Peugeot resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile SUV arabalarda 31 Ocak'a kadar sıfır kampanyası fırsatının devam ettiğini duyurdu. 31/01/2021 tarihine kadar yetkili satıcılarımızda, Kredi Koruma Sigortası alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 60.000 TL 12 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir.

    Peugeot kampanya detayları

    31/01/2021 tarihine kadar yetkili satıcılarımızda, Kredi Koruma Sigortası alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 60.000 TL 12 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir. Örnek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edilmiş olup, Kredi Koruma Sigortası dahil edilmemiştir. PSA Finans'ın finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sunulmakta olup, kredilendirme şartları TEB Finansman A.Ş. tarafından belirlenmektedir.

    İlandaki araç Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. Tüm kampanyalar, 2020 model yılı araçlarda ve kampanyaya katılan Peugeot Yetkili Satıcıları'nda geçerli olup stoklarla sınırlıdır.

    Fiat kampanya

    2021 model Fiat Egea Sedan modelinde satış fiyatı 130 bin 900 TL olarak belirlenirken 2020 modelinin satış fiyatı ise 124 bin 100 TL olarak açıklandı. Yani sıfır araç almak isteyen kişiler için en düşük araç fiyatı 124 bin 100 lira olarak ilan edilmiş oldu.

        Hyundai kampanya

        Türkiye'nin en çok satılan sıfır araç modelleri arasında yer alan Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) donanım paketi 2021 modeli 156 bin 600 TL olurken 2020 modeli için talep edilen fiyat ise 152 bin 130 TL oldu.

        Renault

        Türkiye'nin en beğenilen otomobil markası seçilen Renault tarafından da 2020 model araç fiyatlarına indirim müjdesi verildi. 2021 model Joy Renault Yeni Clio 1.0 TCe 90 bg modelinde sıfır araç fiyatı 174 bin 900 TL olurken 2020 model sıfır araç fiyatı ise 171 bin 900 TL oldu.


        2021 OCAK AYI TÜRKİYE'NİN EN UCUZ FİYATA SATILAN SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ

        RENAULT

        2020 Renault Clio Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.950 TL

        2021 Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg: 155.950 TL

        Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.950 TL

        Renault Symbol Joy 1.0 TCe ECO 100 bg : 154.950 TL

            FİAT

            2020 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 124.900 TL

            2021 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 130.900 TL

            2020 Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: 144.900 TL

            2021 Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: 145.900 TL

            2020 Fiat Egea Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 160.900 TL

            2021 Fiat Egea Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174.900 TL

            HYUNDAİ

            2021 Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 152.600 TL

            2020 Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 143.095 TL

            2021 Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli): 160.450 TL

            2021 Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 165.900 TL

            2020 Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 160.950 TL
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            Haberler Ekonomi Hyundai, Fiat, Renault ve Peugeot otomobiller 60 bin TL kredi ve sıfır faizle satılacak! 124 bin 100 TL'ye araba alabilirsiniz