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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 12:47
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    • 25.01.2021 12:47
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    Bakan müjdeyi verdi! Vergi ödemeleri ertelendi! giren işletmeler hangileri? ...

    tedbirleri kapsamında salgının önüne geçmek amacıyla faaliyetleri durdurulan işletmeler için müjdeli haber geldi. Pandemi sürecinin neredeyse başından beri kapalı olan ya da saat sınırlamasıyla açılan işletmelerin sahipleri için Hazine ve Maliye Bakanı yeni vergi kararını açıkladı. Bu karara göre, kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak. Peki, giren işletmeler hangileri? ve mücbir sebep kapsamına giren mükellefler hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Mücbir sebep kapsamına giren işletmeler hangileri?

    Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında birçok işletmenin kapatılmasına karar verildi. Pandemi sürecinin neredeyse başından beri kapalı olan ya da saat sınırlamasıyla açılan işletmelerin sahipleri, ekonomik anlamda yıpranırken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan güzel haber geldi.

    "Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik." diyen Bakan Elvan, mücbir sebep kapsamında olan işletmelerin vergilerinin ertelendiğini belirtti. Bunun üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Mücbir sebep kapsamına giren mükellefler | Mücbir sebep sorgulama | Mücbir sebep kapsamındaki işletmeler konularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER

    İçişleri Bakanlığı'nın aldığı salgın tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen ya da durdurulan sektörlerde mücbir sebep hali ilan edildi.

    Mücbir sebep kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi.

    İş yerleri, mücbir sebep ortadan kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

    İlgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Bakan Elvan, mücbir sebep kapsamına alınan işletmeleri açıkladı

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerini bugün yayınlanan tebliğ ile ertelediklerini söyledi.

    Bakan Elvan'ın verdiği bilgiye göre; sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükellefler 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına alındı.

    MÜCBİR SEBEP NEDİR?

    Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir.

        'Mücbir sebep' hukukta, bir sorumluluğun yerine getirilmesini veya bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın kullanılmasını veya talep edilmesini, kısmen veya tamamen, geçici veya daimi surette engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini, süresini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren, bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın kullanılmasına ilişkin sürelerin yeniden tanınmasını, sürelerin uzatılmasını veya eski hale iade edilmesini gerekli ve zorunlu kılan, kişinin önceden beklemediği, öngöremeyeceği ve tahmin edemeyeceği, beklese ve tahmin etse bile, kişilerin alabilecekleri her türlü tedbirlere rağmen meydana gelmesini engelleyemeyeceği, kişilerin tedbir alma ve ihmalde bulunmama yükümlülüklerini aşan nitelikte ve ağırlıkta olan, dıştan (kişinin işletmesi dışından) gelen, olağanüstü, olağan dışı ve mutad ve devamlı olanın dışında gerçekleşen nitelikte bir olay, olgu veya durumdur. Bu engel, doğal afetler (deprem, sel, seylap, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalıklar, mevzuatla getirilen getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar, yangınlar gibi sayısız türde ve çok değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir.

        MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ İŞLETMELER

        1.SİNEMA SALONLARI

        2. KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER

        4. KIR BAHÇELERİ

            5. İNTERNET KAFELER

            6. ELEKTRONİK OYUN SALONLARI

            7. BİLARDO SALONLARI

                8. LOKALLER

                9. ÇAY BAHÇELERİ

                10. HALI SAHALAR

                    11. YÜZME HAVUZLARI

                    12. HAMAMLAR

                    13. SAUNALAR
                        Haberler Ekonomi Bakan müjdeyi verdi! Vergi ödemeleri ertelendi! Mücbir sebep kapsamına giren işletmeler hangileri? Mücbir sebep sorgulama...