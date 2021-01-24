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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 08:57
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    • 24.01.2021 08:57
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    Darmadağın oldu! Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar şaşkın! Fiyatlar Şubat sonu patlayacak yüzde 40 yüzde 60...

    Darmadağın oldu! Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar şaşkın! Koronavirüsün tesiriyle ikinci el vasıta satışlarında artan arzların Şubat ayının sonunda maliyetlerin çoğalışıyla eksileceğini belirten Dernek Başkanı İbrahim Kınık, mevzuyla alakalı vatandaşlara ihtarda bulundu. ı ile beraber yapımı duran sıfır taşıtlar, çoğalan arzı karşılayamayınca ikinci el vasıta piyasasında hareketliliğe neden olmuştu. Taleplerin düşmesine bağlı olarak satışların durması, orta sınıf araçların fiyatları yüzde 20'lere kadar düştü. Fakat fiyatlar Şubat sonu patlayacak yüzde 40 yüzde 60...

    takvim.com.tr
    Fiyatlar Şubat sonu patlayacak yüzde 40 yüzde 60...

    Darmadağın oldu! Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar şaşkın! Ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinde ikinci el araç piyasasında düşen fiyatlar için açıklama yapan İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, şu an ki fiyatların şubat ayının sonuna doğru artış göstereceğini belirtti. Faizlerin yüksek olmasından dolayı işlerin duracağını kaydeden Kınık, "Pahalı arabalarda geri gelme daha da çoğaldı. Döviz geri geldiği müddetçe, faizler yüksek olduğu müddetçe bizim de araba işimiz biraz duracaktır. 1 milyon TL'lik lüks arabalarda 150 bin TL kadar aşağı gelme oldu. Hala da rakamlar aşağıya doğru geliyor gibi. Orta sınıf otomobillerde de yüzde 20 oranında bir indirim oldu. Bundan iki ay önce 100 bin TL olan bir otomobil, 80-85 bin TL'ye kadar geriledi" ifadesinde bulundu.

    ''PİYASA ARTIK DURDU''

    Taleplerin düşmesine bağlı olarak satışların durması, orta sınıf araçların fiyatlarını yüzde 20'lere kadar düşürdü. Neredeyse 2 aydır işlerin olmadığını söyleyen, Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "İkinci el otomobil piyasası bir süre önceki rüzgarla birlikte iki kat zamlanmıştı. Bunun sonucunda da iş değişti. Şu anda piyasa aşağıya geldi. Piyasa artık durdu. Yaklaşık iki aydır telefonlarımız çalmıyor." dedi. Satışları durma noktasına gelen ikinci el araçlarda fiyatlar düştü


    YÜKSEK FAİZ İŞLERİ DURDURACAK

    Faizlerin yüksek olmasından dolayı işlerin duracağını kaydeden Kınık, "Pahalı arabalarda geri gelme daha da çoğaldı. Döviz geri geldiği müddetçe, faizler yüksek olduğu müddetçe bizim de araba işimiz biraz duracaktır. 1 milyon TL'lik lüks arabalarda 150 bin TL kadar aşağı gelme oldu. Hala da rakamlar aşağıya doğru geliyor gibi. Orta sınıf otomobillerde de yüzde 20 oranında bir indirim oldu. Bundan iki ay önce 100 bin TL olan bir otomobil, 80-85 bin TL'ye kadar geriledi" ifadesinde bulundu.



        FİYATLAR DAHA FAZLA DÜŞMEYECEK

        Fiyatların daha fazla aşağı düşmeyeceğini belirten İbrahim Kınık, sözlerine şöyle devam etti: "Bu düşüşler internetteki satış fiyatlarına pek yansımadı. Otomobili yüksek fiyattan alanlar malına kıyıp, fiyatı da bir anda aşağıya indiremiyor.

        Bir şekilde malını satmak zorunda. Piyasada hareketliliğin tekrar oluşması için piyasanın oturması gerekiyor. İnsanlar bu rakamlara alıştıktan sonra yaza doğru her şey düzelir diye umuyoruz. Sıfır araç girişi çoğalınca piyasa aşağıya inmeye başladı. Çoğu bayide sıfır araba mevcut. Piyasalar şu anda yavaş yavaş oturmaya başladı. Araba alacak insanlar, araba tercihini yapıp alsınlar. Bundan sonra fiyatlar çok da aşağıya inmez. Fiyatlar ancak bu kadar geriler."

        "OTOMOBİL ALMAK İÇİN FIRSAT ZAMANI"

        Otomobil almak için şu anda tam zamanı olduğunu dile getiren Kınık, "Fiyatlar geçen sene bir dönem yüzde 100 yükselmişken, şu anda ise yüzde 20 oranında düştü. Yılbaşından sonra fiyatlar düşmeyi de bıraktı. Şu anda ikinci el otomobil almak isteyenler için fırsat zamanı. Çünkü Şubat ayından itibaren fiyatlar yükselebilir. Bu yükselme trendi de yılsonuna kadar gidebilir. 1 milyon TL ve üstü lüks arabalarda piyasa canlanmaz. Bunlarda alım gücü düşük. Ama 50 bin 500 bin TL arasındaki otomobillerde fiyatlar yükselebilir. Biz de internet satışlarını takip ediyoruz. Arayan olmasa bile favoriye alınan araç sayısı her gün artıyor. Alabilme düşüncesi ve bir arayış olduğunu gözlemliyoruz. Bundan dolayı da orta sınıfta fiyatlar daha düşmez, artabilir." ifadelerinde bulundu.

        2021'DE İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA NELER OLACAK?

        Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretimi yavaşlatması, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.

        Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.

            EN UYGUN ZAMAN

            İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.

            İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.

            İTHALAT TEDBİRİ GÜNDEMDE

            Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde.

            EN UYGUN ÜLKE ALMANYA

            Türkiye'ye yapılacak ikinci el araç ithalatında en uygun ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu ve başı Almanya'nın çektiğini dile getirildi.

            2. EL OTOMOBİLDE FİYAT OYUNU

            Fırsatçılar, tarih paylaşarak ilanda aracı olanların fiyatları artırması yönünde çağrıda bulunuyor. Yayınlanan mesajlarda araç sahiplerine yapılacak fiyat artışına ilişkin rakam da paylaşan fırsatçılar, bu yöntemle fiyatlarda doğal bir artış yaşandığına ilişkin izlenim oluşturmaya çalışıyor.

            Koronavirüs nedeniyle sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısı ve döviz kurunun da etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar ikinci el araç piyasasını da doğrudan etkiliyor. Araç alacak çok sayıda kişi sıfır taraftaki rakamları görüp ikinci ele yönelince ister istemez fiyatlar da uçuşa geçiyor.

                120 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARMANIZ GEREK

                Öyle ki; sektör temsilcilerine göre neredeyse her gün değişen fiyatlar yüzünden bugün ikinci el araç alacak bir vatandaşın ayırması gereken ortalama bütçe en az 120 bin TL bandına çıkmış durumda. Oysa ki bu oran 6-7 ay öncesine kadar 70-80 bin TL aralığındaydı. Bu hesaplamadan da anlaşılacağı üzere fiyatlara gelen zam yüzde 80'e yaklaşmış durumda.

                OPSİYON YALANI ORTAYA ÇIKTI

                Online kanallar üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıkmış, söz konusu ilanların sayısının da sadece bir ilan sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.
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