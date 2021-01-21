Dolayısıyla ürünlerin don nedeniyle toplanamaması gibi bir durum söz konusu değil, don ancak bahane olur" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle marketlerde ürün seçmenin de sınırlandırıldığını, zayi oranlarının düştüğünü belirten Tavşan, "Her soğuk hava öncesinde marketlerde bu tür fiyat artışlarını görüyoruz. Maalesef bu tür fırsatçılık hemen her kış yapılıyor. Denetimlerin sıklaşması gerek" dedi.