Merkez Bankası'ndan enflasyonla mücadele planı

"TCMB, 2021 BOYUNCA POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 17 SEVİYESİNDE BIRAKABİLİR"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın ekonomik toparlanmaya ilişkin sıkıntıları da göz önüne alarak politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, metindeki enflasyona ilişkin şahin tona bakıldığında faizlerin uzun bir müddet beklentilere paralel bu seviyede kalabileceğini belirtti.

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Merkez Bankası kararının piyasada doğru tahmin edildiğini vurgulayan Tuvey, daha önceki iki toplantıda alınan 675 baz puanlık artış nedeniyle bugün faizlerin sabit tutulabildiğine değinerek, söz konusu artışların Türkiye'yi karşılaşabileceği olası bir ödemeler dengesi sıkıntısından kurtardığını ve önemli bir kredibilite sağladığını ifade etti.