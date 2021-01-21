Merkez Bankası'ndan enflasyonla mücadele planı

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü kararında enflasyon konusundaki hassasiyetin öne çıktığını kaydederek, bankanın bu bağlamda sıkı para politikasına devam edeceğini ve Türk lirasının bundan olumlu etkilenebileceğini öngördü.
TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi, piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirilmeyerek yüzde 17'de sabit bırakıldı.
Karar metninde enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergelerin yakından izleneceği vurgulanırken, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği ve gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağı mesajları verildi.
Yabancı ekonomistler, TCMB'nin enflasyon konusundaki hassasiyetine dikkati çekerek, bankanın bu bağlamda sıkı para politikasına devam edeceği ve TL'nin de bundan olumlu etkilenebileceği öngörüsünde bulundu.
"TCMB, 2021 BOYUNCA POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 17 SEVİYESİNDE BIRAKABİLİR"
Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın ekonomik toparlanmaya ilişkin sıkıntıları da göz önüne alarak politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, metindeki enflasyona ilişkin şahin tona bakıldığında faizlerin uzun bir müddet beklentilere paralel bu seviyede kalabileceğini belirtti.
Merkez Bankası kararının piyasada doğru tahmin edildiğini vurgulayan Tuvey, daha önceki iki toplantıda alınan 675 baz puanlık artış nedeniyle bugün faizlerin sabit tutulabildiğine değinerek, söz konusu artışların Türkiye'yi karşılaşabileceği olası bir ödemeler dengesi sıkıntısından kurtardığını ve önemli bir kredibilite sağladığını ifade etti.