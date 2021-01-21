Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 21 Ocak Merkez Bankası PPK faizler arttı mı düştü mü?

Merkez Bankası faizler arttı mı düştü mü? Merkez Bankası PPK faiz kararı ne oldu? 21 Ocak Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Piyasaları yakından ilgilendiren faiz kararının ne olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.