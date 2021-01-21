21 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078773
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081549
|0,17
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049457
|0,16
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,031070
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037189
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018509
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021994
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061014
|1,23
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,083747
|1,02
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,054569
|0,75
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,123100
|0,69
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,164715
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,132529
|1,00
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,104297
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,186912
|0,97
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032710
|0,95
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,049101
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068436
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020437
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048243
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029403
|0,21
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028013
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046474
|0,54
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045490
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047862
|0,53
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028830
|0,53
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046519
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023520
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,072464
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071446
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024864
|0,05
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067553
|0,05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,064432
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052187
|-0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137699
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,071917
|-0,09
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,052582
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020721
|-0,67
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014041
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020110
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,023283
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,019643
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028217
|-0,19
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,029049
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018498
|-0,04
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028145
|-0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,018329
|-0,01