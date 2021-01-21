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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 08:11
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    • 22.01.2021 08:11
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    ! ? 10 bin TL faiz getirisi...

    ? Yapılan güncelleme sonrasında hem hem de dolar hesabı olan kişiler için faizler yükseldi. Aralarında , , , , , , faiz oranları yükseliş gösterdi. Tüm faiz kararına kilitlenmişti. Karar sonrası bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği araştırılıyordu. Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için güzel haber geldi.

    takvim.com.tr
    TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada?

    TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Bu anlamda 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
    Bankalar 21 Ocak 2021 tarihli son faiz güncellemesi ile hem Türk Lirası hem de dolar kuru için 32 günlük vadeli hesap mevduat faizleri yükseliş gösterdi. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

    Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

    Faiz kararı metninde iktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlendiği belirtilerek, salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam ettiği bildirildi.

    VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?

    Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu.

        OCAK AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

        2021 Ocak ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. 10 bin liralık 32 Gün Banka Mevduat Faiz Oranları listesine bakalım.

        OCAK AYI BANKALARIN VADELİ FAİZ ORANLARI 2021

        Bankaların 10 bin lira karşılığında verdiği faiz oranlarına göre listelenmiştir.

        ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 18.00

        Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.75

        Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.00

        CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.50

        Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.50

        Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat takvim.com.tr Hesabı Ocak Faiz Oranı % 16.00

        Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 14.50

        HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 15.00

            CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 15.00

            Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 12.50

            İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 10.90

            Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı takvim.com.tr Ocak Faiz Oranı % 12.00

            Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 4.05

            Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 4.50

            NOT: 21 Ocak 2021 tarihinde bankaların resmi siteleri üzerinden güncellenmiştir. 10 bin liralık faizlerin 32 günlük vadeli mevduat oranı listelenmiştir.

            Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            Mevduat Faiz Oranları

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

            Vade Çeşitleri

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.

            Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

            Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.

                Politika faizi nedir?

                Politika faizi, belirli durumlarda gündeme gelebilmektedir. Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.

                Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir.

                Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.

                Politika faizlerine ilişkin kararlar Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınır. Faiz kararları alınırken, orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklanılır. Ayrıca, dışsal şokların enflasyon üzerindeki geçici etkilerine anında tepki verilmemesi ve orta vadeli hedeflere vurgu yapılarak politika tepkisinin zamana yayılması ilkesi benimsenir.

                PPK faiz kararı alırken, toplam arz-talep dengesi, maliye politikasına ilişkin göstergeler, parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri, ücret, istihdam, birim maliyet, verimlilik gelişmeleri, kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri, döviz kurları ve bunları etkileyebilecek gelişmeler, olası dışsal şokların analizi ve Merkez Bankası bünyesindeki ekonomik tahmin sisteminden elde edilen projeksiyonları içeren geniş bir bilgi kümesinden yararlanılır.
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