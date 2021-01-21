TCMB'nin PPK toplantısının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın bugün vereceği faiz kararı ve varlık alımlarına yönelik kararlar da izleniyor. ECB'nin faizleri değiştirmesi beklenmiyor ancak Başkan Lagarde'ın basın toplantısında sözlü yönlendirmeleri takip edilecek.

Veri gündeminin yoğun olduğu bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydeden uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi.