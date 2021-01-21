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    • Ekonomi
    • 21.01.2021 14:11
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    • 21.01.2021 14:14
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    'nın faiz kararına doların ilk tepkisi

    Son dakika haberleri... yeni yılın ilk faiz kararını açıkladı. politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17'de sabit tuttu. Merkez Bankası'nın kararı sonrasında güne 7,41 TL ile başlayan dolar 7,39'un hemen üzerinden işlem görüyor.

    Merkez Bankası'nın ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faizlerle ilgili beklenen kararı açıklandı.

    Merkez Bankası, 2021 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yüzde 17 olan politika faizinde değişikliğe gitmediğini açıkladı.

    SON TOPLANTIDA İKİ PUAN ARTIŞ OLMUŞTU
    Geçtiğimiz ay TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17ye yükseltilmesine karar vermiştir" denilmişti.

    MERKEZ BANKASI'NIN KARARI SONRASINDA DOLAR
    Haftanın açılışında 7,50'nin üzerine tırmandıktan sonra 7,40'lara doğru çekilen dolar/TL, bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 7,39'un hemen üzerinde değerleniyor. Dün 9 liranın altında kapanan Euro/TL ise 8,98 civarında hareket ediyor.

        TCMB'nin PPK toplantısının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın bugün vereceği faiz kararı ve varlık alımlarına yönelik kararlar da izleniyor. ECB'nin faizleri değiştirmesi beklenmiyor ancak Başkan Lagarde'ın basın toplantısında sözlü yönlendirmeleri takip edilecek.

        Veri gündeminin yoğun olduğu bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydeden uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi