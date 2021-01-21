Merkez Bankası'nın ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faizlerle ilgili beklenen kararı açıklandı.
Merkez Bankası, 2021 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yüzde 17 olan politika faizinde değişikliğe gitmediğini açıkladı.
SON TOPLANTIDA İKİ PUAN ARTIŞ OLMUŞTU
Geçtiğimiz ay TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17ye yükseltilmesine karar vermiştir" denilmişti.
MERKEZ BANKASI'NIN KARARI SONRASINDA DOLAR
Haftanın açılışında 7,50'nin üzerine tırmandıktan sonra 7,40'lara doğru çekilen dolar/TL, bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 7,39'un hemen üzerinde değerleniyor. Dün 9 liranın altında kapanan Euro/TL ise 8,98 civarında hareket ediyor.