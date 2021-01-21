



"Bu doğrultuda Bitcoin'in de bugüne kadar yüksek inişli çıkışlı karakterinden kurtularak parasal sistem içinde daha istikrarlı bir şekilde hareket edeceğini öngörüyorum. 2021 yılı ve devamı 2022 yılında Bitcoin'in üçüncü ve son yükselişi olacağını düşünüyorum.

"Bitcoin aslında bu görkemli yükseliş sonrasında yaşlı bir kripto para olarak ama onların atası konumunda ve parasal dönüşümün de öncüsü olarak kendi saygın yerinde istikrarlı bir grafik çizmesini ve dönüşüm bayrağını yeni nesil dijital paralara devretmesini bekliyorum.

"Bunun tek istisnası da devletlerin Bitcoin'i el birliği ile sistemin dışına itmeleri olur ki işte o zaman onlar için kabus bir senaryo işlemeye başlar. Bitcoin er yada geç ama kuvvetle muhtemel küresel bir para birimi haline gelecektir." (Grafik - Tablo)

