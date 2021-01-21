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    • Ekonomi
    • 21.01.2021 10:20
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    • 21.01.2021 10:20
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    Gündemde binlerce vatandaşın araştırdığı bilgiler arasında yer alıyor. Altın ve gümüş gibi değerlileri ister yatırım isterse de düğün, nişan gibi amaçla almak isteyen vatandaşlar kuyumculara bakarak fiyat araştırması yapıyor. Koronavirüs salgınından dolayı pek çok kurumun saatlerinde farklılıklar oldu, peki ? Şu an sokağa çıkma yasağı olsa da ? Sorusu da merakla araştırılıyor. İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Kuyumcuların güncel çalışma saatleri!

    Gündemde her gün altın fiyatları merakla araştırılırken bir yandan da kuyumcuların güncel çalışma saatleri sıklıkla sorgulanıyor. Altın ve gümüş almak isteyenlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Kuyumcular hafta sonu açık mı? Kuyumcular saat kaça kadar açık? Koronavirüs mücadelesinden dolayı başka yerlerde olduğu gibi kuyumcuların da saatlerinde farklılıklar oldu mu?

    KUYUMCULAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    Kuyumcular saat 09:00'da açılıyor, saat 19:00'da kapanıyor.

    KUYUMCULAR HAFTA SONU AÇIK MI?

    Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır.

    KUYUMCULAR RESMİ TATİLLERDE, BAYRAMDA AÇIK MI?

    Kuyumcular Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi bayramlarda bayramın ilk günü kapalıdır. Arefe günü ise hizmet vermeye devam ederler. Öte yandan 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatillerde kuyumcular açıktır.

    21 OCAK 2021 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Gram altın an itibariyle 443,72 TL alış 443,81 TL satış fiyatından işlem görüyor

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın 705,63 TL alış 721,79 TL satış fiyatından işlem görüyor

    ONS ALTIN

    Altının ons fiyatı 1.852 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

    YARIM ALTIN

    Yarım altın 1.406,84 TL alış 1.443,58 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

    TAM ALTIN

    Tam altın 2.910,71 TL satış 2.984,28 TL satış fiyatından işlem görüyor

    22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

    22 ayar bileziğin gram fiyatı 402,21 TL alış 402,61 TL satı fiyatından işlem görmeye devam ediyor
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    Haberler Ekonomi Kuyumcuların güncel çalışma saatleri! Kuyumcular hafta sonu açık mı? Kuyumcular saat kaça kadar açık?