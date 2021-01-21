Gündemde her gün altın fiyatları merakla araştırılırken bir yandan da kuyumcuların güncel çalışma saatleri sıklıkla sorgulanıyor. Altın ve gümüş almak isteyenlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Kuyumcular hafta sonu açık mı? Kuyumcular saat kaça kadar açık? Koronavirüs mücadelesinden dolayı başka yerlerde olduğu gibi kuyumcuların da saatlerinde farklılıklar oldu mu?
KUYUMCULAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Kuyumcular saat 09:00'da açılıyor, saat 19:00'da kapanıyor.
KUYUMCULAR HAFTA SONU AÇIK MI?
Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır.
KUYUMCULAR RESMİ TATİLLERDE, BAYRAMDA AÇIK MI?
Kuyumcular Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi bayramlarda bayramın ilk günü kapalıdır. Arefe günü ise hizmet vermeye devam ederler. Öte yandan 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatillerde kuyumcular açıktır.
21 OCAK 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Gram altın an itibariyle 443,72 TL alış 443,81 TL satış fiyatından işlem görüyor
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın 705,63 TL alış 721,79 TL satış fiyatından işlem görüyor
ONS ALTIN
Altının ons fiyatı 1.852 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
YARIM ALTIN
Yarım altın 1.406,84 TL alış 1.443,58 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
TAM ALTIN
Tam altın 2.910,71 TL satış 2.984,28 TL satış fiyatından işlem görüyor
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram fiyatı 402,21 TL alış 402,61 TL satı fiyatından işlem görmeye devam ediyor