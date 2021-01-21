Gündemde her gün altın fiyatları merakla araştırılırken bir yandan da kuyumcuların güncel çalışma saatleri sıklıkla sorgulanıyor. Altın ve gümüş almak isteyenlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Kuyumcular hafta sonu açık mı? Kuyumcular saat kaça kadar açık? Koronavirüs mücadelesinden dolayı başka yerlerde olduğu gibi kuyumcuların da saatlerinde farklılıklar oldu mu?