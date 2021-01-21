Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.01.2021 09:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2021 09:14
    ABONE OL

    Gözler faiz kararında! Dolar kaç TL? bugün ne kadar oldu? 21 Ocak CANLI döviz kurları!

    Haftanın dördüncü işlem gününde dolar fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi döviz kurlarında şimdilik önemli bir değişim yaşanmadı. Piyasaların beklentisi faizlerin artmaması yönünde. Öte yandan, görevi resmi olarak devraldı. Bu gelişmelerin ardından piyasalar Joe Biden'ın teşvik paketlerini bekliyor. Peki, 21 Ocak Perşembe Dolar kaç TL? bugün ne kadar oldu? Faiz kararı sonrası dolar nasıl bir yol izleyecek? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    Gözler faiz kararında! Dolar ve euro düşecek mi?

    Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesinde döviz kurlarında son durumlar netleşmeye başladı. Karara kısa bir süre kala 7,50 lira seviyelerine yakın bir konumda bulunan dolar kuru bugün 7,42 liradan işleme alınıyor.



    Dolar kurunun 7,42 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 9,01 lira seviyelerinde konumlanmış durumda. Son dakika döviz kurları verilerine göre İngiliz Sterlini ise bugün 10,17 liradan işlem görüyor.

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 21 OCAK 2021

    Bugün piyasalarda işlem gören bazı döviz kurlarındaki son veriler şöyle:

    İngiliz Sterlini 10,17 TL
    Amerikan Doları 7,42 TL
    Euro 9,01 TL



    İsviçre Frangı 8,34 TL
    Japon Yeni 0,07 TL
    Suudi Arabistan Riyali 1,98 TL
    Norveç Kronu 0,87 TL



    Danimarka Kronu 1,21 TL
    Avustralya Doları 5,77 TL
    Kanada Doları 5,89 TL
    İsveç Kronu 0,89 TL
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Gözler faiz kararında! Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 21 Ocak CANLI döviz kurları!