21 Ocak Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,49
|4,14
|8,45
|Halk GMYO
|3,78
|3,52
|7,39
|Netaş Telekomünikasyon
|33,66
|31,46
|6,99
|Akçansa
|20,12
|19,10
|5,34
|Doğuş Otomotiv
|35,82
|34,20
|4,74
|Bagfaş
|29,66
|28,42
|4,36
|Verusa Holding
|48,94
|47,02
|4,08
|Emlak Konut GMYO
|2,55
|2,46
|3,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,92
|19,22
|3,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,60
|30,50
|3,61
|Çimsa
|20,64
|19,92
|3,61
|GSD Holding
|2,51
|2,43
|3,29
|Net Holding
|3,96
|3,84
|3,13
|Ege Gübre
|235,90
|229,10
|2,97
|İhlas Gayrimenkul
|1,49
|1,45
|2,76
|Deva Holding
|26,24
|25,58
|2,58
|Enerjisa Enerji
|12,68
|12,37
|2,51
|Odaş Elektrik
|3,89
|3,80
|2,37
|İndeks Bilgisayar
|21,08
|20,62
|2,23
|Anadolu Grubu Holding
|30,94
|30,30
|2,11
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|49,90
|51,35
|-2,82
|Aygaz
|18,15
|18,57
|-2,26
|Gübre Fabrikaları
|69,80
|71,10
|-1,83
|Şişe Cam
|7,97
|8,10
|-1,60
|Alkim Kimya
|18,76
|19,05
|-1,52
|İskenderun Demir Çelik
|11,52
|11,68
|-1,37
|Pınar Süt
|27,40
|27,74
|-1,23
|Otokar
|384,30
|388,30
|-1,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,57
|18,75
|-0,96
|Kartonsan
|83,00
|83,80
|-0,95
|Bim Mağazalar
|74,70
|75,40
|-0,93
|Aksigorta
|9,95
|10,04
|-0,90
|Aksa
|14,48
|14,56
|-0,55
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,97
|1,98
|-0,51
|Koç Holding
|22,56
|22,66
|-0,44
|Good-Year
|9,00
|9,04
|-0,44
|Ford Otosan
|165,50
|166,20
|-0,42
|Kardemir (D)
|7,31
|7,34
|-0,41
|Şok Marketler
|14,40
|14,45
|-0,35
|Çemtaş
|17,15
|17,21
|-0,35