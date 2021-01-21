İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD'de Joe Biden'ın başkanlık görevine başlamasının ardından mali teşvik paketlerine ilişkin beklentilerin artmasıyla küresel ölçekte pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.